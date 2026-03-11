विज्ञापन
भारत अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेगा, ग्लोबल संकट में भी राजनीति कर रही कांग्रेस, PM मोदी का विपक्ष पर निशाना

पीएम मोदी ने केरल में कांग्रेस पर वैश्विक संकट के बीच 'भड़काऊ राजनीति' और 'रील' बनाने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों को कभी संकट में नहीं छोड़ता.

  • PM मोदी ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार की लगातार कोशिशों पर जोर दिया
  • मोदी ने कांग्रेस पर ग्लोबल संकट के बीच भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर राजनीति करने का आरोप लगाया
  • उन्होंने बताया कि भारत ने युद्धग्रस्त देशों में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की धरती से कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया और भारत सरकार खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए दिन-रात एक कर रही है, तब कांग्रेस 'राजनीति' और 'रील' बनाने में व्यस्त है. पीएम ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर भड़काने वाले बयान दे रहा है ताकि संकट को भुनाया जा सके. उन्होंने कहा कि ग्लोबल संकट के बीच कांग्रेस राजनीति कर रही है. 

'कांग्रेस कर रही ग्लोबल संकट पर राजनीति'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मुझे खुशी है कि खाड़ी में हमारे सभी दोस्त देशों की सरकारें हमारे नागरिकों का ध्यान रख रही हैं. उन देशों में हमारे मिशन और एम्बेसी उन्हें 24/7 मदद दे रहे हैं. लेकिन यह बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े ग्लोबल संकट के बीच भी राजनीति कर रही है. कांग्रेस जानबूझकर हालात खराब करने के लिए भड़काने वाले और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है. ताकि हमारे लोग उस संकट में फंसे रहें, और फिर ये लोग मोदी को गाली देने वाली रील बनाने का कैंपेन शुरू कर सकें.'

'भारत मुश्किल समय में अपने नागरिकों को कभी नहीं छोड़ता'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'गल्फ और वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसे लेकर आप सभी का परेशान होना आम बात है. याद रखिए, आज BJP-NDA सरकार सत्ता में है. जब भी हमारे देश का कोई नागरिक मुश्किल में पड़ा है, हमने उनकी सुरक्षा पक्की करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है. चाहे इराक से नर्सों को बचाना हो या यमन में फादर टॉम को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाना हो, भारत आज भी मुश्किल समय में अपने नागरिकों को कभी नहीं छोड़ता. आज भी हमारी कोशिश युद्धग्रस्त देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पक्की करना है.'

PM मोदी ने कहा, "केरल के लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के राजकुमार को ड्रोन बनाने में भारत के युवाओं की शानदार कामयाबी के बारे में पता नहीं है. कांग्रेस नेता को यह भी नहीं पता कि भारत में कई कंपनियां ड्रोन बना रही हैं. उन्हें यह भी नहीं पता कि केरल के युवाओं के पास ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप हैं. जो अपनी छोटी सोच में बंधा रहेगा, वह देश की तरक्की कभी नहीं देख पाएगा. केरल के तेज विकास के लिए इस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। इसलिए, इस बार यहां BJP-NDA की सरकार बनाएं. आपने कांग्रेस और लेफ्ट को 70 साल से ज्यादा दिए हैं. अब, अगला मौका BJP-NDA को दें. आपको एक विकसित केरल की शानदार झलक मिलेगी. आपके पास मोदी की गारंटी है."

