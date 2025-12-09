आतंकी मंसूबों पर पानी फिरा! आधुनिक हथियारों के साथ पकड़े गए 6 तस्कर, पाकिस्तान के तस्करी मॉड्यूल की टूटी कमर!

अमृतसर पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान संचालित क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल के छह तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं. जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पाकिस्तान स्थित हैंडलर के सीधे संपर्क में था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हथियारों की खेप के लिए लोकेशन और कॉर्डिनेट भेजता था. गिरफ्तार तस्कर इन हथियारों को पंजाब के माझा और दोआबा क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों तक पहुंचाने का काम करते थे.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तस्करों से छह पिस्तौल बरामद की गई हैं, जिनमें पांच .30 बोर और एक PX5 9mm पिस्तौल शामिल है. प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि यह गैंग पंजाब के विभिन्न आपराधिक गिरोहों को हथियार सप्लाई कर रहा था.

मामले में थाना कैंटोनमेंट, अमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों, हथियार प्राप्त करने वालों, फंडिंग चैनलों और पूरे मॉड्यूल की बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही है.

पंजाब पुलिस का कहना है कि राज्य में पाकिस्तान समर्थित हथियार तस्करी नेटवर्क को समाप्त करना उनकी प्राथमिकता है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.