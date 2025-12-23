रश्मिका मंदाना का 'टॉक्सिक' प्यार देख सहम गए पाकिस्तानी, टॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल

साउथ और बॉलीवुड की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना, जिन्हें लोग नेशनल क्रश कहते हैं, उनकी फिल्मों का अक्सर फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर हर कोई हैरान है. रश्मिका की नई फिल्म 'The Girlfriend' इंडिया के सिनेमाघरों में तो बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर सकी. लेकिन ओटीटी (OTT) पर इसने धूम मचा रखी है. सरहद पार यानी पाकिस्तान (Pakistan netflix top 10 list) में इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं.

इंडिया में ठंडा रहा रिस्पॉन्स

रश्मिका मंदाना की तेलुगु फिल्म 'The Girlfriend' 7 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. मेकर्स को लगा था कि रश्मिका के नाम पर भीड़ उमड़ेगी, लेकिन इंडियन ऑडियंस ने इस फिल्म को पूरी तरह नकार दिया. सिनेमाघरों में इस फिल्म का जादू नहीं चला और बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्टर और फ्लॉप घोषित कर दिया गया. इंडिया में लोग इस फिल्म को देखने थिएटर्स तक नहीं पहुंचे.

पाकिस्तान में रातों-रात बनी नंबर 1

लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस फिल्म ने डिजिटल दुनिया यानी ओटीटी पर कदम रखा. जैसे ही फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई, इसने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया. ताजा रिपोर्ट की मानें तो 'The Girlfriend' इस वक्त पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की Top 10 लिस्ट में ट्रेंड कर रही है. जो फिल्म इंडिया में पिटी, उसे पाकिस्तान में लोग पसंद कर रहे हैं.

क्या है द गर्लफ्रेंड की कहानी

यह फिल्म एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं बल्कि एक 'साइकोलॉजिकल रोमांटिक' ड्रामा है. रश्मिका इसमें एक कॉलेज स्टूडेंट बनी हैं. कहानी शुरू होती है एक क्यूट सी लव स्टोरी से, लेकिन धीरे-धीरे रश्मिका का बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा पजेसिव हो जाता है कि रिश्ता दम घोटने लगता है. फिल्म में टॉक्सिक रिलेशनशिप और मेंटल प्रेशर को बहुत करीब से दिखाया गया है, जिसे ओटीटी पर काफी पसंद किया जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 1.3 करोड़ रुपये कमाए थे. इंडिया में इसका कुल सफर 18.64 करोड़ रुपये पर सिमट गया. वर्ल्डवाइड भी फिल्म 28.1 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाई. लेकिन अब पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स लिस्ट में टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने की वजह से सोशल मीडिया पर रश्मिका की एक्टिंग की जमकर चर्चा हो रही है. फ्लॉप होने के बावजूद रश्मिका ने दिखा दिया कि उनका स्टारडम सरहद पार भी कम नहीं है.