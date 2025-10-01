यूपी के बहराइच में एक ही घर में संदिग्ध हालत में मिली 6 लाशें, पुलिस कर रही है जांच

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है. यह घटना बहराइच जिले के निंदूर पुरवा गांव की है. इस गांव के एक अधजले घर में छह लोगों की जली हुई लाशें मिली हैं. मौके पर जिले की पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए हैं. फायर विभाग की टीम ने वहां पहुंच कर आग पर काबू पाया. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

किन लोगों के शव मिले हैं

घर से जो शव बरामद किए गए हैं, उनमें घर के मालिक विजय, उनकी दो बेटियों, उनकी पत्नी और दो अन्य लोगों के शव शामिल हैं. घटना की सूचना पाकर वहां लोगों की भीड़ लग गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि पूरे परिवार की हत्या के बाद घर में आग लगाई गई है. मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है. पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है.

पुलिस एक दूसरे एंगल की भी जांच कर रही है. पुलिस को इस बात का भी शक है कि हो सकता है कि घर के अंदर पूजा करने के दौरान अचानक आग लगी हो और इसकी चपेट में आने से सभी लोगों की मौत हो गई. हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्द नहीं कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत किस वजह से हुई इसका साफ-साफ पता चल सकेगा.

पुलिस परिवार से जुड़े दूसरे लोगों और इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है. फिलहाल सभी शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घर की भी जांच कर रही है ताकि घऱ के अंदर से भी कुछ सुराग तलाशे जा सकें.

ये भी पढ़ें; हथिनी खरीदकर लाए चार यार और फिर मची मार, 3 राज्य और चोरी-सीनाजोरी की गजब कहानी