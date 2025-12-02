कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया आज उपमुख्‍यमंत्री डीके शिवकुमार के घर नाश्‍ता करने पहुंचे. ब्रेकफास्‍ट में दोनों ने इडली और चिकन करी का लुत्‍फ उठाया. ब्रेकफास्‍ट टेबल पर बैठे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की फोटो भी सामने आई है, जो कर्नाटक में मुख्‍यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच काफी कुछ बयां कर रही है. इससे पहले 29 नवंबर को डीके शिवकुमार ने मुख्‍यमंत्री के घर जाकर सिद्धारमैया के साथ ब्रेकफास्‍ट किया था.

बस चाहते हैं शांतिपूर्ण समाधान

कर्नाटक की ब्रेकफास्‍ट डिप्‍लोमेसी पर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, 'यह अच्छी बात है कि हमारे नेता फिर से नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए हैं. हम बस यही चाहते हैं कि पिछले एक महीने में जो कुछ भी हुआ है, उसका शांतिपूर्ण समाधान हो. जैसा कि आलाकमान ने सुझाव दिया था, वे दूसरी बार मिल रहे हैं. सभी मुद्दे सुलझ गए हैं. यह सिर्फ़ आपसी बातचीत है, और कुछ नहीं. सिद्धारमैया ने शिवकुमार को फ़ोन किया था और अब शिवकुमार ने सिद्धारमैया को फ़ोन किया है. यह अच्‍छी बात है. आमतौर पर हम कांग्रेस विधायक दल की बैठक करते हैं, उसके बाद साथ में डिनर करते हैं. सब कुछ बढि़या चल रहा है. अलग-अलग लोगों की अलग-अलग आकांक्षाएं होती हैं. मुझे नहीं लगता कि यह गलत है.'

क्‍या सिद्धारमैया और डीके में हो गई सहमति?

कर्नाटक में पिछले काफी समय से मुख्‍यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है. सिद्धरमैया यह दावा करते रहे हैं कि उन्हें पूरे पांच साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का जनादेश मिला है, जबकि शिवकुमार कहते रहे हैं कि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें ढाई साल बाद सत्ता की कमान सौंपी जाएगी. हालांकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया और डीके के बीच सहमति बन गई है. ऐसे माना जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री पद की कमान जल्‍द ही डीके हाथों में सौंप दी जाएगी.