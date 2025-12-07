बदलाव के लिए तैयार रहें... कर्नाटक पर कांग्रेस आलाकमान की बैठक के बाद बोले डीके, क्या मायने?

Karnataka CM Race: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में बीते कुछ हफ्तों से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है. बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है. लेकिन अभी तय कुछ नहीं हुआ है. चर्चा है कि कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 'रोटेशनल सीएम फॉर्मूले' पर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था. ढाई साल बाद डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की बात हुई थी. अब जब ढाई साल पूरा हो गया तो डीके शिवकुमार गुट के कई नेता राज्य में सत्ता की कमान डीके को देने की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर सिद्धारमैया कभी पूरे पांच साल बजट पेश करने की बात करते दिखे हैं तो कभी फैसला आलाकमान को लेना है, यह बयान देते दिखे हैं.

नए रूप, शक्ति और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिएः डीके

कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के लिए चल रही इन सरगर्मियों के बीच राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि आने वाले दिनों को सभी को नए रूप, शक्ति और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए. दरअसल सरकार द्वारा लोगों के लिए और राज्य के सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बात करते हुए कहा डीके ने ये बातें कही.

शनिवार को कर्नाटक मुद्दे पर दो घंटे हुई थी आलाकमान की बैठक

डीके शिवकुमार का यह बयान कांग्रेस आलाकमान की बैठक के बाद आया है. बताते चले कि कर्नाटक संकट पर शनिवार को दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस अलाकमान की बैठक हुई थी. जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल शामिल थे. यह बैठक 2 घंटे तक चली थी.

कांग्रेस आलाकमान की बैठक शनिवार को हुई बैठक के बाद रविवार को डीके ने कहा- एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद रखा जाता है. आने वाले दिनों में सभी को नए रूप, शक्ति और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए.

दार्शनिक अंदाज में बयान देते दिखे शिवकुमार

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, “आइए हम सभी आने वाले दिनों में इस राज्य में एक नया रूप, नई शक्ति और एक नया बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएं. मानव जीवन स्थायी नहीं है. केवल हमारे द्वारा किया गया या छोड़ा गया कार्य ही स्थायी है. हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि हमारे शब्द नपे-तुले होने चाहिए और हमारे कर्म सर्वोपरि होने चाहिए.

डीके ने आगे कहा कि जब ​​मनुष्य जन्म लेता है, तो हम सभी इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं. लेकिन जब हम जाते हैं, तो अपने अच्छे और बुरे कई कर्म अपने साथ ले जाते हैं। उसी तरह, हमारी सरकार के जीवन में, हम आज महत्वपूर्ण पड़ाव छोड़ रहे हैं.

लक्ष्यों को प्राप्त करना पूरी तरह से हमारे हाथ मेंः डीके

डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं. ईश्वर न तो वरदान देता है और न ही श्राप, वह केवल अवसर देता है. हम उन अवसरों का क्या उपयोग करते हैं, यही वास्तव में महत्वपूर्ण है. हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना पूरी तरह से हमारे हाथ में है. और यही वह कार्य है जिसे आज हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है.

नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा डीके का बयान

डीके शिवकुमार ने इन बयानों में किसी का नाम नहीं लिया, नेतृत्व बदलने की खुले तौर पर बात भी नहीं की. लेकिन उन्होंने बड़ा संदेश दे दिया कि आने वाले समय पर राज्य में बड़ा बदलाव होगा. डीके के इस बयान का मतलब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है. अब देखना है कि आगे क्या होता है?



