इडली-सांभर से नाटी चिकन तक.. शिवकुमार-सिद्धारमैया की 'ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी', क्या है पावर ट्रांजिशन का संकेत?

कर्नाटक की सियासत में 'ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी' का दौर चल रहा है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक बार फिर नाश्ते की मेज पर सुलह की कोशिश की. इस बार मेन्यू में इडली- नाटी चिकन था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच तनाव खत्म हो गया है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये सवाल अब भी बरकरार है.

कर्नाटक में ब्रेकफास्ट मीट का दौर

पहली मीटिंग (29 नवंबर 2025): सिद्धारमैया के आवास 'कावेरी' पर हुई. मेन्यू था कर्नाटक का क्लासिक ब्रेकफास्ट- इडली और सांभर खाया. दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, जिसमें सिद्धारमैया ने लिखा, 'कर्नाटक की प्राथमिकताओं पर उत्पादक चर्चा' वहीं शिवकुमार ने लिखा, 'हम भाइयों की तरह साथ हैं.' कांग्रेस हाईकमान की नसीहत पर ये मीटिंग हुई, जो पार्टी में फूट रोकने के लिए जरूरी थी.

29 नवंबर को सिद्धारमैया के आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की तस्वीर

दूसरी मीटिंग (2 दिसंबर 2025): अब शिवकुमार के घर पर. इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में इडली और नाटी चिकन प्लेट में था. ये मीटिंग शिवकुमार-सिद्धारमैया के सीएम पद पर समझौता फॉर्मूला को अंतिम रूप देने के लिए अहम मानी जा रही है.

डीके शिवकुमार के आवास पर 2 दिसंबर को हुए ब्रेकफास्ट की तस्वीर

तो क्या डीके को मिलने जा रही सत्ता की चाबी?

ऐसा माना जा रहा है कि मार्च-अप्रैल 2026 तक मुख्यमंत्री पद का जिम्मा सिद्धारमैया से शिवकुमार को सौंपने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है. इसी क्रम में दोनों नेताओं का ब्रेकफास्ट साथ करना भी हाईकमान की सोची समझी स्ट्रेटजी मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें- सिद्धारमैया ने डीके के घर जाकर किया नाश्‍ता, क्‍या इशारा कर रही ये फोटो

शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग

बता दें कि 2023 में चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया था, लेकिन अनौपचारिक 'पावर शेयरिंग' डील थी. सिद्धारमैया 2.5 साल, फिर शिवकुमार. अब 2.5 साल पूरे होने पर शिवकुमार समर्थक सीएम चेंज की मांग कर रहे हैं.

'बस चाहते हैं शांतिपूर्ण समाधान'

कर्नाटक की ब्रेकफास्‍ट डिप्‍लोमेसी पर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, 'यह अच्छी बात है कि हमारे नेता फिर से नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए हैं. हम बस यही चाहते हैं कि पिछले एक महीने में जो कुछ भी हुआ है, उसका शांतिपूर्ण समाधान हो. जैसा कि आलाकमान ने सुझाव दिया था, वे दूसरी बार मिल रहे हैं. सभी मुद्दे सुलझ गए हैं. यह सिर्फ़ आपसी बातचीत है, और कुछ नहीं. सिद्धारमैया ने शिवकुमार को फोन किया था और अब शिवकुमार ने सिद्धारमैया को फोन किया है. यह अच्‍छी बात है. आमतौर पर हम कांग्रेस विधायक दल की बैठक करते हैं, उसके बाद साथ में डिनर करते हैं. सब कुछ बढ़िया चल रहा है. अलग-अलग लोगों की अलग-अलग आकांक्षाएं होती हैं. मुझे नहीं लगता कि यह गलत है.'