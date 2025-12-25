विज्ञापन
लोग चिल्ला रहे थे, दरवाजा नहीं खुल रहा था, कर्नाटक बस हादसे में बचे यात्री ने सुनाई खौफनाक आपबीती

कर्नाटक के बस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है. इस हादसे में बचे एक यात्री ने हादसे की पूरी कहानी बताई है.

नेशनल हाइवे 48 पर हादसे के बाद बस पूरी तरह जल गई
  • कर्नाटक में नेशनल हाइवे 48 पर हुए बस हादसे में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई
  • एक ट्रक ने डिवाइडर पार कर स्लीपर बस में मार दी टक्कर, बस जलकर खाक
  • इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई है, बस के बचे यात्री ने सुनाई खौफनाक आपबीती
बेंगलुरु:

हर तरफ आग थी. लोग चिल्ला रहे थे. दरवाजा नहीं खुल रहा था..कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले बस हादसे की कहानी बताते बताते आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं. आदित्य उस मनहूस बस के यात्री हैं जिसमें आग लगने की घटना ने कम से कम 5 लोगों की जान ले ली. आदित्य ने उस दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि आग लगने के बाद कुछ लोग यात्रियों को बचा भी रहे थे. 

यह भी पढ़ें, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 5 लोगों की मौत

मिनटों में फैल गई आग 

आदित्य ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला. उन्होंने कहा कि आग की तेजी से फैलने के कारण बचाव कार्य मुश्किल हो गया. 

ट्रक ने डिवाइडर पार कर मार दी टक्कर 

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि स्लीपर बस ने हमें ओवरटेक किया. दूसरी तरफ से एक कंटेनर ट्रक आ रहा था. ट्रक अचानक डिवाइडर से टकराकर बस को टक्कर मार दी. सचिन नामक इस प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस में जहां डीजल टैंक होता है ट्रक उसी हिस्से में जाकर टकराया. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुर्घटना के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. उन्होंने अन्य यात्रियों को सलाह दी कि इस रास्ते पर आने से बचे.

डीजल टैंक में लग गया आग 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्राथमिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि हो सकता है कि ट्रक डीजल टैंक से टकराया हो. जिसके कारण तेल रिसने लगा होगा और फिर बस में आग लगी होगी. अधिकारियों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर समेत कम से कम 5 लोग इस हादसे में मारे गए हैं. कई यात्रियों ने इस हादसे में किसी तरह बस से कूदकर जान बचाई

गौरतलब है कि दुर्घटना का शिकार बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी. नेशनल हाइवे 48 पर ये हादसा हुआ था. हादसे के तुरंत बाद बस में आग लग गई. इस हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. 
 

