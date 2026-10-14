मॉडलिंग, लिव-इन और फिर फरारी! कौन हैं श्रद्धा-रश्मि दुबे..लखनऊ के शिवा शर्मा केस में खुल रहे कई राज

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि की तलाश अब नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गई है. श्रद्धा के पुराने परिचित रिजवान ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि वह दोनों बहनों को नेपाल सीमा के पास रूपईडीहा तक छोड़कर आया था. पुलिस की चार टीमें दोनों को तलाश रही हैं. इस बीच मॉडलिंग और सोशल मीडिया से जुड़ी बताई जा रही श्रद्धा की ग्लैमर वाली जिंदगी के पीछे रिश्तों, पैसों, महंगे गहनों और कथित ब्लैकमेलिंग से जुड़े कई आरोप सामने आए हैं. शिवा और श्रद्धा करीब चार महीने से लिव-इन में थे. परिजनों ने श्रद्धा पर शिवा को पुराने केस और लाखों के गहनों को लेकर दबाव में रखने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.अब श्रद्धा-रश्मि की गिरफ्तारी से ही साफ हो सकेगा कि इन आरोपों में कितना सच है और दोनों रूपईडीहा तक कैसे पहुंचीं?

अस्पताल से आया फोन, कार में बैठीं दोनों बहनें और फिर नेपाल बॉर्डर...

शिवा शर्मा केस में फरारी वाला हिस्सा अब जांच की अहम कड़ी बन गया है. श्रद्धा के पुराने परिचित रिजवान ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि श्रद्धा ने उसे अस्पताल से फोन किया था. कॉल मिलने के बाद वह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर वहां पहुंचा. रिजवान के मुताबिक श्रद्धा और रश्मि उसकी कार में बैठीं और वह दोनों को लेकर नेपाल सीमा के पास रूपईडीहा पहुंचा. उसका दावा है कि दोनों बहनों को वहां छोड़ने के बाद वह वापस लौट आया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. रिजवान का दावा है कि श्रद्धा को रूपईडीहा से आगे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाना था. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह व्यक्ति कौन था और क्या फरारी में किसी और ने भी दोनों बहनों की मदद की. हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि रूपईडीहा तक पहुंचने का दावा अपने आप में यह साबित नहीं करता कि श्रद्धा और रश्मि नेपाल चली गई थीं. फिलहाल दोनों की मौजूदा लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Shiva Sharma Shraddha Dubey: श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे के नेपाल बॉर्डर तक फरार होने की खबर है.

लखनऊ से रायबरेली-सीतापुर तक दबिश, चार टीमें तलाश में

हजरतगंज SHO विक्रम सिंह के मुताबिक श्रद्धा दुबे और रश्मि दुबे को पकड़ने के लिए चार पुलिस टीमें लगाई गई हैं.पुलिस लखनऊ, सीतापुर और रायबरेली में चार ठिकानों पर दबिश दे चुकी है. दोनों बहनों के संपर्कों और संभावित ठिकानों को खंगाला जा रहा है. रूपईडीहा तक पहुंचने का दावा सामने आने के बाद नेपाल कनेक्शन भी जांच के केंद्र में है. जरूरत पड़ने पर पुलिस की एक टीम श्रद्धा की तलाश में नेपाल जा सकती है. हालांकि अभी नेपाल में किसी ठिकाने की पुष्टि नहीं हुई है.

क्लब में मुलाकात, 6 महीने में प्यार से पुलिस केस तक पहुंची कहानी

शिवा शर्मा और श्रद्धा दुबे की कहानी करीब छह महीने पहले लखनऊ के एक क्लब से शुरू हुई बताई जा रही है. मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. पुलिस के मुताबिक दोनों करीब चार महीने से श्रद्धा के फ्लैट में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे.शिवा यहीं से अपने कैफे आता-जाता था. वह आखिरी बार 13 तारीख को अपने पिता की बरसी पर अलीगंज स्थित घर गया था.कारोबारी परिवार से आने वाला शिवा अपनी मां का इकलौता बेटा था. परिवार का दावा है कि शिवा श्रद्धा के साथ रिश्ते को लेकर गंभीर हो चुका था. बात सिर्फ डेटिंग तक सीमित नहीं थी. शिवा ने श्रद्धा को अपनी मां से भी मिलवाया था और रिश्ते को आगे ले जाना चाहता था. दावा किया जा रहा है कि यहीं से कहानी में नया मोड़ आया है. शिवा की मां का आरोप है कि शादी की बात शुरू होने के बाद श्रद्धा के व्यवहार में बदलाव आने लगा. अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच तनाव आखिर कब शुरू हुआ और इसकी असली वजह क्या थी.

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सोशल मीडिया, मॉडलिंग और ग्लैमर... कौन है श्रद्धा दुबे?

श्रद्धा दुबे की पहचान मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर बताई जा रही है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब दस साल पहले उसकी शादी हुई थी. बाद में वह पति से अलग होकर लखनऊ आ गई. उसका एक बेटा होने की बात भी सामने आई है, जिसके अपने पिता के साथ रहने का दावा किया जा रहा है.

लखनऊ आने के बाद श्रद्धा की पहचान ग्लैमर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के बीच बनी. नेताओं, अफसरों और प्रभावशाली लोगों के साथ तस्वीरों और कथित संपर्कों को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं. लेकिन शिवा शर्मा केस के बाद अब इसी चमकदार जिंदगी का दूसरा पहलू पुलिस जांच के दायरे में है.

उसके निजी संपर्क किससे थे? पैसों का लेनदेन किन लोगों से था? पुराने रिश्तों को लेकर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है? पुलिस इन पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

शादी की बात आई तो रिश्ते में क्यों बढ़ा तनाव?

परिजनों के मुताबिक शिवा इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहता था. परिवार का आरोप है कि शादी की चर्चा शुरू होने के बाद दोनों के बीच चीजें बदलने लगीं.शिवा के दोस्तों ने भी कथित तौर पर उसे इस रिश्ते को लेकर समझाया था, लेकिन वह श्रद्धा के साथ संबंध जारी रखना चाहता था.अब जांच का बड़ा सवाल यही है कि चार महीने तक साथ रहने वाले शिवा और श्रद्धा के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता विवाद और गंभीर आरोपों तक पहुंच गया.

Shiva Sharma Murder Case: श्रद्धा दुबे मॉडलिंग करती थी और इसके अलावा उसके कई हाईप्रोफाइल संपर्क भी थे.

Photo Credit: SHRADDHA DUBEY_OFFICIAL...insta photo

जांच के बीच शिवा के अतीत का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है.दावा किया जा रहा है कि शिवा पहले एक फायरिंग केस में जेल जा चुका था. मिली जानकारी के मुताबिक उस मामले में STF ने शिवा पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा था और बाद में उसे पटना से गिरफ्तार किया गया था. हालांकि इस दावे की पुलिस रिकॉर्ड से पुष्टि अभी जरूरी है. परिवार का आरोप है कि श्रद्धा को शिवा के पुराने केस की जानकारी थी और इसी कमजोरी को लेकर उस पर दबाव बनाया जाता था. आरोप है कि शिवा को दोबारा जेल भिजवाने की धमकी देकर डराया जाता था.

6 लाख की चेन-ब्रेसलेट और ब्लैकमेलिंग का आरोप

कहानी में चेन और ब्रेसलेट को लेकर कथित विवाद का एंगल भी सामने आया है. शिवा के परिवार का दावा है कि करीब छह लाख रुपये कीमत के आभूषणों को लेकर दोनों के बीच विवाद था. आरोप है कि श्रद्धा इन गहनों की चोरी के मामले में शिवा को फंसाने की बात कहती थी. यह भी दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा इन आभूषणों को किसी हाईप्रोफाइल व्यक्ति से मिला गिफ्ट बताती थी. पुलिस के सामने अब सवाल है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई विवाद था? गहने किसके थे? क्या शिवा को किसी मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस विवाद का मौजूदा केस से कोई संबंध था?

VIP लोगों के साथ तस्वीरें दिखाकर जमाती धौंस

श्रद्धा की हाईप्रोफाइल जिंदगी को लेकर भी कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं. आरोप है कि वह नेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ तस्वीरें दिखाकर अपना रसूख जाहिर करती थी.उसके कुछ लोगों के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद होने की बातें भी कही जा रही हैं. हालांकि किसी नेता, अफसर या प्रभावशाली व्यक्ति के साथ फोटो होना अपने आप में किसी गैरकानूनी गतिविधि का प्रमाण नहीं है.

इसलिए पुलिस के लिए तस्वीरों से ज्यादा अहम यह पता लगाना हो गया है कि श्रद्धा के वास्तविक संपर्क किन लोगों से थे और उन संपर्कों का इस केस से कोई लेना-देना था या नहीं? श्रद्धा को लेकर एक और दावा चर्चा में है. कहा जा रहा है कि वह कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में निजी सुरक्षा गार्ड के साथ नजर आती थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति भी था, जिसे सुरक्षा मिली हुई थी.

अब पुलिस इस एंगल की भी पड़ताल कर रही है कि संबंधित सुरक्षाकर्मी वास्तव में किसकी सुरक्षा में तैनात था और श्रद्धा के साथ किन परिस्थितियों में दिखाई देता था.

रईस युवकों से संपर्क और पैसे वसूलने के आरोपों की भी जांच

श्रद्धा और रश्मि को लेकर कुछ और गंभीर दावे भी किए जा रहे हैं. आरोप है कि दोनों बहनें संपन्न युवकों के संपर्क में रहती थीं और कुछ रिश्तों के बाद विवाद भी हुए.कुछ सूत्रों के हवाले से श्रद्धा पर कथित ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे वसूलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं.इतना ही नहीं, कुछ दावों में एक विशेष समुदाय के संपन्न युवकों को निशाना बनाए जाने की बातें भी कही गई हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच कर रही है और जांच पूरी होने तक इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

गिरफ्तारी खुलेगी राज, अभी कई आरोपों का सच सामने आना बाकी

शिवा शर्मा केस में इस वक्त दावे बहुत हैं, लेकिन कई जवाब अब भी बाकी हैं. क्लब में शुरू हुआ रिश्ता आखिर तनाव में कैसे बदला? शादी की चर्चा के बाद क्या हुआ? छह लाख की चेन और ब्रेसलेट की कहानी क्या है? शिवा के पुराने केस को लेकर कथित दबाव में कितनी सच्चाई है? दोनों बहनें रूपईडीहा तक क्यों पहुंचीं और वहां से आगे कौन उनकी मदद करने वाला था? फिलहाल एक तरफ ग्लैमर, सोशल मीडिया और कथित हाईप्रोफाइल संपर्कों वाली श्रद्धा की जिंदगी है, दूसरी तरफ शिवा की मौत के बाद परिवार के गंभीर आरोप और नेपाल सीमा तक पहुंचने वाली फरारी की कहानी. पुलिस के लिए अब सबसे अहम कड़ी दोनों बहनों तक पहुंचना है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही आरोप, रिश्ते और फरारी के बीच की असली कड़ियां स्पष्ट हो सकेंगी.

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