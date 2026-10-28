लखनऊ ट्रिपल मर्डर: गोल्ड मेडलिस्ट शूटर है आरोपी ऋषभ शुक्ला, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ दर्जनों तस्वीरें



लखनऊ के सआदतगंज के नौबस्ता इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के आरोपी पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी ऋषभ शुक्ला की हथियारों में दिलचस्पी और शूटिंग की ट्रेनिंग अब चर्चा में है. आरोप है कि पार्किंग के विवाद में ऋषभ ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर तीन लोगों की जान ले ली. वारदात के बाद वह कथित तौर पर एक हाथ में पिस्टल और दूसरे में मैगजीन लेकर घर के बाहर बैठा रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घायलों की मदद के लिए आगे आने वालों को भी उसने गोली मारने की धमकी दी.इस दौरान मदद करने पहुंचे एक व्यक्ति पर फायरिंग किए जाने की भी बात सामने आई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. पुलिस ने इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

जीत चुका है शूटिंग का गोल्ड मेडल

आरोपी के गोली चलाने के तरीके और निशाने को लेकर भी चर्चा हो रही है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ऋषभ शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुका है. वह जिला स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है. शूटिंग की ट्रेनिंग और हथियारों के इस्तेमाल का उसका अनुभव इस वारदात के संदर्भ में जांच का विषय है. हालांकि, उसकी ट्रेनिंग और कथित गोलीबारी के बीच संबंध को लेकर पुलिस की जांच का नतीजा आना अभी बाकी है.

सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें

ऋषभ शुक्ला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलग-अलग तरह के हथियारों के साथ उसकी कई तस्वीरें पोस्ट हैं. सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसके करीब 34.5 हजार फॉलोअर्स हैं, जबकि वह 69 अकाउंट को फॉलो करता है. उसकी पोस्ट में बंदूकों के साथ तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई देती हैं. इन तस्वीरों से हथियारों में उसकी रुचि का अंदाजा लगाया जा सकता है, हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उसकी पूरी गतिविधियों या स्वभाव के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा.

स्नेक और डॉग लवर होने का भी दावा

हथियारों के अलावा ऋषभ के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुत्तों और सांपों के साथ भी कई तस्वीरें और पोस्ट मौजूद होने की जानकारी है. उसकी प्रोफाइल पर पार्टी और निजी जीवन से जुड़ी तस्वीरें भी बताई जा रही हैं. सोशल मीडिया पर उसकी दिखाई देने वाली छवि और सआदतगंज में हुई इस हिंसक वारदात के बीच अब चर्चा हो रही है.

फिलहाल,पार्किंग विवाद में तीन लोगों की हत्या के पीछे की परिस्थितियों, फायरिंग के दौरान घटनाक्रम और आरोपी की भूमिका से जुड़े सभी पहलुओं की जांच अहम है. सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरें और शूटिंग से जुड़ी जानकारी मामले की पृष्ठभूमि का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वारदात की पूरी वजह पुलिस जांच और साक्ष्यों से ही स्पष्ट होगी.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की है

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में सोमवार को खाली जमीन पर पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि ऋषभ शुक्ला ने गोली मारकर तीन लोगों की हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में 29 साल के ऋषभ शुक्ला समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है. अन्य गिरफ्तार आरोपी हैं 69 साल के सतीश शुक्ला उर्फ मुन्ना बाबू, 78 साल के गिरीश कुमार शुक्ला, 62 साल के दिनेश शुक्ला उर्फ छून्ना, 38 साल की प्रिया शुक्ला और 24 साल की अदिति शुक्ला शामिल हैं. पुलिस ने ऋषभ शुक्ला के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल, छह कारतूस, छह खोखे और दो मैगजीन बरामद की है. वहीं इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक आरोपी के घर को सील करने के बाद उसकी चारदीवारी ध्वस्त कर दी है. प्राधिकरण ने भवन का नक्शा मंजूर नहीं होने के कारण निर्माण को अवैध बताते हुए यह कार्रवाई की.

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