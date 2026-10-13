श्रद्धा दुबे की तलाश तेज; हनीट्रैप-ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की आशंका, हत्याकांड के बाद कई VIP ने किया अनफॉलो

शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे मामले से जुड़े नए पहलू सामने आ रहे हैं. आरोपी श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जबकि उनके कथित संपर्कों, आर्थिक लेनदेन, रिश्तों और फरारी के रास्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन जांच का दायरा अब केवल हत्या तक सीमित नहीं रह गया है. कई दावों, आरोपों और संभावित कड़ियों की एक साथ जांच की जा रही है.

ब्लैकमेलिंग और हनीट्रैप नेटवर्क की आशंका

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या श्रद्धा ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों से पैसे वसूलने वाले किसी नेटवर्क से जुड़ी थी या इस तरह की गतिविधियों को खुद संचालित कर रही थी. सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में यह आशंका भी है कि श्रद्धा ने कुछ रसूखदार लोगों से संपर्कों का इस्तेमाल कर कथित तौर पर दबाव बनाने और आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की हो. हालांकि, हनीट्रैप या ब्लैकमेलिंग के जरिए धन उगाही के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

श्रद्धा दुबे

Photo Credit: अल्टर्ड बाय NDTV

सोशल मीडिया पर VIP लोगों के अनफॉलो करने की चर्चा

शिवा शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा का नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उसके संपर्कों को लेकर भी चर्चा हो रही है. सूत्रों का दावा है कि कुछ वीआईपी लोगों ने उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनफॉलो किया है. इन लोगों में एक वरिष्ठ नौकरशाह के शामिल होने की बात भी कही जा रही है. हालांकि हनीट्रैप, ब्लैकमेलिंग या धन उगाही से जुड़े किसी भी आरोप की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे.

पक्ष-विपक्ष के नेताओं से संपर्क होने का दावा

पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा के पक्ष और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं से संपर्क थे. आरोप है कि वह इन संपर्कों और उनके प्रभाव का हवाला देकर अपना काम करवाने की कोशिश करती थी. फिलहाल, इन कथित राजनीतिक संपर्कों और उनके इस्तेमाल को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

चार पुलिस टीमें तलाश में, नेपाल कनेक्शन की भी जांच

शिवा शर्मा हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है. हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार दोनों की तलाश में चार टीमें लगाई गई हैं. लखनऊ, सीतापुर और रायबरेली में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा चुकी है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर नेपाल में भी तलाश के लिए टीम भेजी जा सकती है. हालांकि अभी तक दोनों बहनों के नेपाल में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रिजवान के बयान से सामने आया रूपईडीहा कनेक्शन

मामले में नया मोड़ तब आया जब श्रद्धा के पुराने परिचित रिजवान ने पूछताछ में दावा किया कि वह दोनों बहनों को नेपाल सीमा के निकट रूपईडीहा तक छोड़कर आया था. रिजवान के अनुसार श्रद्धा ने अस्पताल से उसे फोन कर बुलाया था. इसके बाद वह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से पहुंचा और श्रद्धा तथा रश्मि को रूपईडीहा तक छोड़कर वापस लौट आया. उसका दावा है कि इसके बाद श्रद्धा किसी अन्य व्यक्ति के साथ आगे जाने वाली थी. पुलिस अब इस बयान की सत्यता और घटनाक्रम में अन्य लोगों की संभावित भूमिका की जांच कर रही है.

श्रद्धा दुबे

Photo Credit: अल्टर्ड बाय NDTV

कौन है श्रद्धा दुबे?

श्रद्धा दुबे मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जानी जाती है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले वह अपने पति से अलग होकर लखनऊ में रहने लगी थी. उसका एक बेटा भी है, जो अपने पिता के साथ रहता है. लखनऊ में रहने के दौरान श्रद्धा की पहचान सोशल मीडिया और ग्लैमर जगत से जुड़े लोगों के बीच बनी. अब हत्या के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस उसके व्यक्तिगत संपर्कों और आर्थिक गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है.

छह महीने पहले हुई थी शिवा से मुलाकात

जानकारी के अनुसार शिवा शर्मा और श्रद्धा दुबे की मुलाकात करीब छह महीने पहले एक क्लब में हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और पिछले चार महीनों से वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. पुलिस ने भी दोनों के साथ रहने की पुष्टि की है. शिवा एक कारोबारी परिवार से जुड़ा था और अपनी मां का इकलौता बेटा था. परिजनों का कहना है कि वह श्रद्धा के साथ रिश्ते को लेकर गंभीर था और उसे परिवार से भी मिलवा चुका था.

शादी की चर्चा के बाद रिश्तों में बढ़ा तनाव?

परिजनों का आरोप है कि शादी की चर्चा शुरू होने के बाद श्रद्धा के व्यवहार में बदलाव आने लगा था. उनका दावा है कि शिवा भविष्य को लेकर गंभीर था, जबकि दोनों के बीच रिश्ते को लेकर मतभेद बढ़ रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों के बीच विवाद किस वजह से शुरू हुआ और क्या यही तनाव बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ है.

पुराने आपराधिक मामले और ब्लैकमेलिंग के आरोप

मामले में शिवा के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का भी जिक्र सामने आया है. परिजनों का दावा है कि वह एक पुराने फायरिंग मामले में जेल जा चुका था और इसी वजह से दोबारा किसी कानूनी विवाद में फंसने को लेकर चिंतित रहता था. परिवार ने आरोप लगाया है कि श्रद्धा को इस मामले की जानकारी थी और वह इसका हवाला देकर शिवा पर दबाव बनाती थी. परिजनों ने यह भी दावा किया कि चेन और ब्रेसलेट से जुड़े विवाद को लेकर भी तनाव था.

गिरफ्तारी के बाद ही मिलेंगे कई सवालों के जवाब

शिवा शर्मा हत्याकांड फिलहाल कई अनसुलझे सवालों के बीच खड़ा है. रिश्तों में तनाव की असली वजह क्या थी? फरारी की योजना कैसे बनी? रूपईडीहा तक पहुंचने में किसने मदद की? कथित आर्थिक विवादों और संपर्कों की वास्तविकता क्या है? इन सभी सवालों के जवाब श्रद्धा दुबे और रश्मि दुबे की गिरफ्तारी, पूछताछ और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों से ही मिल पाएंगे. फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की हर संभावित कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है.

यह भी पढ़ें : लव, लिव इन, ब्लैकमेलिंग... बालकनी से गिरकर मौत, 'वायरल हसीना' पर बॉयफ्रेंड के कत्ल का आरोप