लव, लिव इन, ब्लैकमेलिंग... बालकनी से गिरकर मौत, 'वायरल हसीना' पर बॉयफ्रेंड के कत्ल का आरोप

यूपी के लखनऊ के हजरतगंज में 28 वर्षीय शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. मृतक की मां रंजना शर्मा ने बेटे की प्रेमिका और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे पर ब्लैकमेलिंग, मारपीट और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मां की तहरीर पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे, ड्राइवर दानिश, सहयोगी आदिल और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत FIR दर्ज की गई है. हजरतगंज SHO विक्रम सिंह के मुताबिक, आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं.

बालकनी से गिरकर हुई शिवा की मौत

मामला 9 अक्टूबर की रात का है. रंजना शर्मा के मुताबिक रात करीब 9 बजे श्रद्धा दुबे ने उन्हें फोन कर बताया कि शिवा उसकी बालकनी से गिर गया है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है. दोबारा फोन करने पर श्रद्धा ने बताया कि उसका ड्राइवर शिवा को अस्पताल लेकर गया है. इसके बाद उसने ड्राइवर का नंबर भी दिया.

श्रद्धा दुबे

मृतक की मां के मुताबिक, जब वह केजीएमयू की इमरजेंसी पहुंचीं तो वहां एक निजी एंबुलेंस खड़ी थी. एंबुलेंस के पास दानिश नाम का युवक मौजूद था, जिसने खुद को श्रद्धा का ड्राइवर बताया. मां का आरोप है कि पूछताछ करने पर उसने घटना की जानकारी होने से इनकार किया और शव छोड़कर चला गया. इसके बाद शिवा को अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

'अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी'

रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि श्रद्धा दुबे पिछले चार महीने से उनके बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी. वह अश्लील वीडियो वायरल करने और बदनाम करने की धमकी देती थी. मां के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और इस दौरान शिवा के साथ मारपीट भी की जाती थी. उन्होंने बताया कि बेटे के शरीर पर चोट के निशान देखकर जब भी वह उससे सवाल करती थीं, तो शिवा बात टाल देता था. मां का दावा है कि श्रद्धा उनके बेटे पर अपने पास रहने का दबाव बनाती थी और धमकियां देती थी. इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

हनुमान मंदिर में मां से कराई थी मुलाकात

रंजना शर्मा के मुताबिक, करीब 20 से 25 दिन पहले शिवा ने हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर में उनकी मुलाकात श्रद्धा से कराई थी. मां ने श्रद्धा से शादी के बारे में पूछा तो उसने हामी भरी थी. इसके बाद उन्होंने दोनों परिवारों की सहमति से छोटा-सा कार्यक्रम करने की बात कही थी. मां का आरोप है कि इसके बाद श्रद्धा का व्यवहार और आक्रामक हो गया. उन्होंने बताया कि 13 तारीख को उनके पति की बरसी पर शिवा घर आया था. इस दौरान श्रद्धा लगातार फोन कर रही थी और वापस नहीं आने पर चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी.

शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान होने का दावा

मृतक की मां ने बेटे के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान होने का दावा किया है. उनके मुताबिक, शिवा की पसलियों, कंधों, बांहों और जांघों पर सिगरेट से जलाने के निशान थे. उन्होंने जबड़े में गंभीर चोट होने और आंख, कान व नाक से खून निकलने की बात भी कही. रंजना शर्मा ने आशंका जताई कि उनके बेटे के साथ मारपीट की गई और उसकी मौत के पीछे साजिश हो सकती है. उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है. हालांकि, चोटों की प्रकृति और मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से ही स्पष्ट होगी.

BNS की धारा 103(1) में हत्या का मुकदमा

हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा की तहरीर पर BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे, ड्राइवर दानिश, सहयोगी आदिल और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. SHO विक्रम सिंह के मुताबिक, आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं. मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शिवा की मौत का मामला जांच के दायरे में है. मां ने प्रेमिका पर ब्लैकमेलिंग और मारपीट के आरोप लगाए हैं, जबकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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