शिमला की सड़कों पर जब शख्स ने कर दी पैसों की बारिश, जानें फिर क्या हुआ

युवक ने पुलिस को बताया कि वह अक्सर दान देता रहता है, लेकिन पैसे फेंकने के पीछे की उसने कोई खास वजह नहीं बताई. पुलिस के अनुसार जब उसने सड़क पर पैसे फेंक तो उस वक्त वो अकेला था.

दोस्तों ने बताया कि युवक कभी-कभी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है.
  • दिल्ली से शिमला घूमने आया एक पर्यटक अचानक से सड़क पर पैसों की बारिश करने लगा.
  • पुलिस जवानों ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस कंट्रोल रूम पूछताछ के लिए ले गए.
  • युवक ने पुलिस को बताया कि वह अक्सर दान करता है. पैसे फेंकने का कोई खास कारण नहीं है.
शिमला:

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज पर दिल्ली से घूमने आए पर्यटक ने पैसों की बारिश कर दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पर्यटक ने करीब 20 हजार रुपये फेंके हैं, जिनमें अलग-अलग (100, 50, 20 के नोट) नोट शामिल थे. वहीं, रिज पर तैनात पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और युवक को अपने साथ पुलिस कंट्रोल रूम ले गए. जहां युवक से पूछताछ की जा रही है. एसएचओ सदर धर्मसेन नेगी ने बताया, "दिल्ली से एक युवक सतीश कुमार दोस्तों के साथ शिमला आया हुआ था. इस दौरान उसने रिज के पास सड़क पर पैसे फेंके हैं. पुलिस मामले में युवक से पूछताछ की, लेकिन उसने ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह नहीं बताई. वहीं, उसके दोस्तों ने बताया कि युवक कभी-कभी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है. फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है".

जानें क्या है पूरा मामला

शिमला पुलिस के मुताबिक, यह वाक्या करीब 3 बजे के आसपास का है. जब शिमला के रिज पर दिल्ली से आए एक पर्यटक सतीश कुमार ने अचानक रिज पर लगे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास हजारों रुपये सड़क पर फेंक दिए. इसके बाद वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया. इस दौरान शिमला के रिज पर गश्त में तैनात पुलिस जवानों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस कंट्रोल रूम ले गई. जहां युवक से पूछताछ की गई.

युवक से पुलिस ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? जिस पर युवक ने पुलिस को बताया कि वह अक्सर दान देता रहता है, लेकिन पैसे फेंकने के पीछे की उसने कोई खास वजह नहीं बताई. पुलिस के अनुसार जब उसने सड़क पर पैसे फेंक तो उस वक्त वो अकेला था. पुलिस ने उसके दोस्तों से संपर्क किया. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक कभी-कभी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है.

