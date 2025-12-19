हार्दिक के तूफान पर वायरल हुआ गर्लफ्रेंड माहिका का रिएक्शन, Video देख कहेंगे हर जगह बॉस हैं पांड्या

Ind vs SA T20: भारत के दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीकी टीम शुक्रवार को अहमदाबाद में अपने टूर का आखिरी मुकाबला खेलने उतरी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बल्ले तूफान मचा दिया. हार्दिक ने चौके-छक्के की छड़ी लगाते हुए भारत के दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाई. हार्दिक ने मात्र 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. यह टीम इंडिया की टी-20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है.

फिफ्टी के बाद हार्दिक और माहिका का सेलिब्रेशन वायरल

इस फिफ्टी के बाद हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया वो अब वायरल हो रहा है. दरअसल हार्दिक के सेलिब्रेशन में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी शामिल दिखी. हार्दिक मैदान के अंदर से तो माहिका स्टेडियम से सेलिब्रेशन कर रही थी. हार्दिक ने फिफ्टी पूरी करने के बाद बल्ला उठाकर सेलिब्रेशन किया. फिर माहिका की ओर देखकर फ्लाइंग किश दी.

हार्दिक और माहिका का रिएक्शन.

इसके जवाब में माहिका भी जोर-जोर से चिल्लाती हुई फ्लाइंग किश का जवाब देती नजर आई. बल्ले से कहर बरपाने के बाद हार्दिक और माहिका का यह सेलिब्रेशन देखकर सोशल मीडिया पर यूजर लिखने लगे कि पांड्या हर जगह बॉस हैं.

Hardik Pandya's flying kiss steals the show!



Spotted with girlfriend Mahieka Sharma cheering wildly from the stands – goals! 💗#HardikPandya #INDvSA



pic.twitter.com/TzW1RxZePm — Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) December 19, 2025

हार्दिक और तिलक की पारी के दम पर भारत ने बनाया बड़ा स्कोर

मालूम हो कि इस मैच में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की शानदार पारी के दम पर भारत ने 20 ओवर्स में 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के भी लगाए.

कौन हैं हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा

मालूम हो कि हार्दिक पंड्या बीते कुछ दिनों से खूबसूरत मॉडल और योगा-लवर माहिका शर्मा के साथ अफेयर में हैं. बीते दिनों इन दोनों ने एक सादे समारोह में सगाई भी की थी. 24 साल की माहिका योगा की बड़ी फैन हैं और उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी योगा-पोज़ और वर्कआउट-रूटीन की खूब सारी फोटोज देखी जा सकती हैं.

माहिका शर्मा एक यंग और फ्रेश-फेस मॉडल हैं जो अपनी ब्यूटी के साथ-साथ अपने फिटनेस-लाइफस्टाइल की वजह से भी काफी पॉपुलर हो रही हैं. अब हार्दिक संग रिलेशन में आने के बाद माहिका और चर्चा में रह रही हैं.



