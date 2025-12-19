Ind vs SA 5Th T20I: अब हार्दिक जैसा कोई नहीं! कारनामा करने वाले 18 साल में पहले भारतीय, टूटा युवी का रिकॉर्ड, कोहली की एंट्री हैरानी भरी

बात जब टी20 फॉर्मेट की आती है, तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के गोल्डेन ब्वॉय बन चुके हैं! जब बल्ले के साथ उतरते हैं, तो विरोधी बॉलरों के लिए गदाधारी भीम बन जाते हैं! गेंद हाथ में लेते हैं, तो कोई न कोई अहम विकेट चटका देते हैं. टी20 विश्व कप से पहले हार्दिक टीम इंडिया की सबसे बड़ी मिसाइल में तब्दील हो चुके हैं. और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें मुकाबले में भारत को 3-1 से जीत में हार्दिक पांड्या ने बड़ा कारनामा किया, तो वह प्लेयर ऑफ द मैच तो बने ही, साथ ही उन्होंने वह कारनामा कर डाला, जो भारत के 18 साल के टी20 इतिहास में पहले कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं ही कर सका है.

युवराज पीछे, हार्दिक आगे!

इस मैच के प्रदर्शन ने हार्दिक पांड्या ने वह कारनााम कर दिखाया, जो भारतीय क्रिकेट के टी20 के 18 साल के इतिहास में पहले कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं ही कर सका. हां युवराज ने किया था, लेकिन अब हार्दिक युवी से आगे निकल गए हैं. दरअसल टी20 में जब बात किसी एक मैच में अर्द्धशतक और एक या इससे ज्यादा विकेट लेनने की आती है, तो इस मामले में अब हार्दिक पांड्या का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा. बाकी खिलाड़ियों में शिवम दुबे, विराट कोहली ने यह कारनामा दो-दो बार किया है. वहीं, युवराज सिंह ने तीन बार किया है, तो अब हार्दिक ने चौथी बार इस पर अपना नाम लिखवा दिया है. वैसे इस कारनामें विराट कोहली की एंट्री बहुत ही हैरानी भरी है. आप सोच सकते हैं कि कोहली ने टी20 में किसी मैच में दो बार पचासा जड़ने के साथ ही मैच में विकेट भी लिया है.

ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं!

विश्व कप से पहले हार्दिक ने अपने बल्ले रूपी छुरे की धार को जिस स्तर पर पहुंचा दिया है, उससे सामने वाली टीमों की आंखें बुरी तरह चौंधिया गई हैं. नंबर पांच पर कोई बल्लेबाज क्रीज पर उतरकर ऐसा भी हाल कर सकता है, यह सोचकर ही विरोधी टीमों की कंपकंपी छूट रही है! सीरीज में कुल मिलाकर हार्दिक ने 4 मैचों की इतनी ही पारियों में कुल स्कोर 142 करते हुए औसत को 71.00 पर पहुंचा दिया. लेकिन इससे भी ऊपर जिस बात ने विरोधियों और बॉलरों को पसीने-पसीने किया है, वह पांड्या की यूएसपी बन चुकी है.