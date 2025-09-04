विज्ञापन
ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में शिखर धवन से ED ने की पूछताछ, अब सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर की बारी

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बृहस्पतिवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए. वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे थे.

  • प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिकेटर शिखर धवन से ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में आठ घंटे तक पूछताछ की.
  • ईडी ने शिखर धवन के बयान से मनी ट्रेल की जांच को आगे बढ़ाने के लिए अहम जानकारियां प्राप्त कीं.
  • जांच में शिखर धवन के वन एक्स बेट नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े संबंधों की पुष्टि की जा रही है.
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिकेटर शिखर धवन से ऑनलाइन सट्टेबाजी (बैटिंग) से जुड़े एक मामले में 8 घंटे तक पूछताछ की. इस पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जो मनी ट्रेल की जांच को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी. ईडी अब इस मामले में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और यूट्यूबर्स से भी पूछताछ करेगी, जिन पर ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने का आरोप है.

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बृहस्पतिवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए. वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे थे.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ‘वन एक्स बेट' नामक एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया. ऐसा माना जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है.

एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी कर चोरी का आरोप है. पिछले महीने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से इस मामले में पूछताछ की गई थी.

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. मार्केट विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुसार भारत में 22 करोड़ लोग ऐसे आनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें से आधे नियमित प्रयोग करने वाले हैं.

