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ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकी संगठन घोषित, 14 राज्यों में 200 गिरफ्तारियों के बाद एक्‍शन

देश के 14 राज्यों में रेड और 200 से ज्‍यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद ISI समर्थित आतंकी समूह 'शहज़ाद भट्टी नेटवर्क' पर सरकार ने कड़ा प्रहार किया है. इस नेटवर्क को अब आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है. 

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ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकी संगठन घोषित, 14 राज्यों में 200 गिरफ्तारियों के बाद एक्‍शन
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्‍शन.

शहजाद भट्टी नेटवर्क पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने इस नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. यह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत की गई है. शहजाद भट्टी नेटवर्क देश में अवैध हथियारों, ड्रग्स और विस्फोटकों की तस्करी समेत आतंकी वारदात करता है. 

200 से ज्‍यादा सदस्‍य किए गए थे गिरफ्तार

शहजाद भट्टी नेटवर्क लंबे समय से सरकार के टारगेट पर था. अगस्‍त 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की जानकारी दी थी. उन्‍होंने बताया था कि 15 अगस्‍त से पहले ISI समर्थित आतंकी समूह 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को खत्म कर दिया गया है. इससे जुड़े 200 से ज्‍यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.

अवैध हथियार और विस्‍फोटक किया था जब्‍त 

अमित शाह के अनुसार, भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग-अलग जगह पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को ध्वस्त किया था. ISI समर्थित इस आतंकी समूह के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और विस्‍फोटक सामग्री जब्‍त की गई थी. जिसमें जिसमें IED, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे भी शामिल थे.

इन 14 राज्‍यों में एक साथ की गई रेड 

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह नेटवर्क देश में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था.जिनमें ग्रेनेड, IED, पेट्रोल बम हमले और टारगेटेड किलिंग जैसी खतरनाक वारदात शामिल हैं. 12 अगस्त 2025 के आसपास सुरक्षा एजेंसियों ने देश के 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई कर 253 लोगों को हिरासत में लिया था. जिनमें उत्तर प्रदेश (62), हरियाणा (52), दिल्ली (51), पंजाब (44), राजस्थान (15), महाराष्ट्र (8), उत्तराखंड (5), कर्नाटक, गुजरात-बिहार (3-3), तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल से (2-2) आरोपी शामिल थे. इनमें से 200 से ज्‍यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था.  

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