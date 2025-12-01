शरद पवार के पोते युगेन्द्र की शादी, कौन है पवार खानदान की नई बहू? देखें खूबसूरत तस्वीरें

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) प्रमुख शरद पवार के पोते युगेन्द्र शादी के बंधन में बंध गए हैं. युगेन्द्र ने अपनी प्रेमिका तनिष्का के साथ शादी की है. युगेन्द्र और तनिष्का की शादी में जाने माने नेता पहुंचे और नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया. युगेन्द्र उपमुख्यमंत्री और राकांपा प्रमुख अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं और शरद पवार के बेहद ही करीब हैं. इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) की नेता एवं लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले अपने पति और दो बच्चों के साथ, जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए फंक्शन में शामिल हुई. सुप्रिया सुले ने जोड़े को शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की तस्वीरें भी शेयर कीं.

उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारे परिवार के लिए यह एक खुशी का पल है. क्योंकि युगेन्द्र और तनिष्का एक साथ अपना नया सफर शुरू कर रहे हैं. इस खूबसूरत जोड़े को प्यार, खुशी और कभी न खत्म होने वाले साथ से भरी जिंदगी की शुभकामनाएं. तनिष्का का हमारे परिवार में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है.

बता दें 2024 के असेंबली इलेक्शन में, युगेंद्र को उनके चाचा अजित पवार ने बारामती सीट से हराया था. वहीं इसी साल अगस्त में युगेंद्र पवार और तनिष्का कुलकर्णी की सगाई हुई थी. इस मौके पर अजित पवार भी मौजूद थे.

कौन है तनिष्का?

युगेंद्र पवार की पत्नी तनिष्का ने फायनेंस में पढ़ाई की हुई है. तनिष्का मुंबई के एक उद्योगपति की बेटी हैं. इसी साल युगेंद्र ने बेहद ही खास तरीके से तनिष्का को प्रपोज किया था. जिसकी तस्वीरें सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

साथ ही लिखा था ये खबर शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है - मेरे भतीजे युगेन की प्यारी तनिष्का से सगाई हो गई है! उन्हें ज़िंदगी भर प्यार, हंसी और साथ की शुभकामनाएं तनिष्का का परिवार में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है!