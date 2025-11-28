बच्चा पैदा करने की जिद, अबॉर्शन का दबाव... कांग्रेस के निलंबित विधायक की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप लीक!

केरल के पलक्कड़ से निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल मंकूटाथिल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है. दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप में राहुल की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वह पहले तो महिला से बार-बार बच्चा पैदा करने की जिद करते हैं, फिर उसी महिला पर गर्भपात कराने का भयानक दबाव डालते दिखते हैं. महिला ने इन लीक सबूतों के साथ राहुल पर यौन उत्पीड़न और अबॉर्शन के लिए ब्लैकमेल करने के तगड़े आरोप लगा दिए हैं. पहले से ही कई यौन शोषण के केस झेल रहे राहुल ममकूटाथिल इस नए स्कैंडल में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं.

इस मामले को लेकर तिरुवनंतपुरम में गुरुवार को पीड़ित महिला ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल मंकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत सौंपी. यह कदम उस समय आया जब दोनों के बीच बातचीत का एक नया कथित ऑडियो क्लिप ऑनलाइन सामने आया. सूत्रों के मुताबिक, महिला ने विजयन से उनके कार्यालय में मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस प्रमुख को भेज दिया गया है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मंकूटाथिल पर पहले से ही कई यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगे हुए हैं.\

पलक्कड़ से विधायक मंकूटाथिल ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'जब तक मुझे यकीन है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं कानूनी लड़ाई जारी रखूंगा. मैं सब कुछ अदालत और जनता के सामने साबित करूंगा. सच सामने आएगा.'

राज्य स्वास्थ्य मंत्री का पीड़िता को समर्थन

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पीड़िता के साथ एकजुटता जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'प्रिय बहन, हिम्मत मत हारो... केरल आपके साथ है.'

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

इससे पहले, क्राइम ब्रांच ने शुरुआती ऑडियो क्लिप और चैट मैसेजे के आधार पर केस दर्ज किया था. उस समय महिला ने खुद सामने आकर शिकायत नहीं की थी, बल्कि तीसरे पक्षों द्वारा पुलिस को ईमेल भेजा गया था. लेकिन दो दिन पहले जारी नए ऑडियो क्लिप में विधायक को महिला से बच्चा चाहने की बात करते और बाद में गर्भपात के लिए दबाव डालते सुना गया.

विवादों से मंकूटाथिल का पुराना नाता

बता दें कि मंकूटाथिल को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 25 अगस्त को निलंबित कर दिया गया था. इससे पहले उन्होंने यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जब मलयालम अभिनेत्री रीनी ऐन जॉर्ज ने एक युवा नेता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. इसके बाद कई महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने भी उन पर आरोप लगाए. मंकूटाथिल पिछले साल नवंबर में पलक्कड़ सीट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे.