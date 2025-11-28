विज्ञापन
रायसेन रेप केस: 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी सलमान का एनकाउंटर, भागने की कोशिश कर रहा था रेपिस्ट

रायसेन जिले में 6 साल की मासूम के साथ दुष्‍कर्म का आरोपी सलमान चाय पीने के लिए गांधीनगर में एक दुकान पर पहुंचा था. उसी वक्‍त पुलिस ने उसे दबोच लिया. बाद में आरोपी ने जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें आरोपी घायल हो गया.

  • रायसेन दुष्‍कर्म मामले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को गिरफ्तार किया गया है.
  • आरोपी सलमान चाय पीने के लिए भोपाल के गांधीनगर में एक दुकान पर पहुंचा था, उसी वक्‍त पुलिस ने दबोच लिया.
  • सलमान ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह दुष्‍कर्म के बाद जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल पहुंचा था.
भोपाल:

मध्‍य प्रदेश के रायसेन जिले में एक 6 साल की बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म की जघन्‍य वारदात ने प्रदेश को दहला दिया है. अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने दुष्‍कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को गिरफ्तार किया. हालांकि आरोपी ने गोहरगंज ले जाते वक्‍त जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने एनकाउंटर कर आरोपी को पकड़ा. अब आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्‍पताल में इलाज किया जा रहा है. गौहरगंज की इस दिल को झकझोर कर देने वाली वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था और पुलिस ने उस पर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.

जानकारी के मुताबिक, 6 साल की मासूम के साथ दुष्‍कर्म का आरोपी सलमान चाय पीने के लिए गांधीनगर के वार्ड नंबर- 11 में एक दुकान पर पहुंचा था. उसी वक्‍त पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल पहुंचा था. 

Latest and Breaking News on NDTV

भागने की कोशिश के दौरान मारी गोली

इस मामले में पुलिस ने बताया कि गांधीनगर पुलिस ने सलमान को आवश्यक कार्रवाई के बाद गोहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया. गोहरगंज पुलिस आरोपी को लेकर थाने के लिए रवाना भी हो गई. हालांकि रास्‍ते में भोजपुर के पास कीरत नगर में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई. इसी दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की. पुलिस को आरोपी को पकड़ने के लिए गोली चलानी पड़ी. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है. उसे भोपाल के हमीदिया अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. 

सलमान की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही आरोपी को गोहरगंज पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका था. 

दो वीडियो में दिखा था आरोपी 

बता दें कि इस मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगे थे और वह उस जगह पर खुलेआम घूमता वीडियो में भी कैद हुआ था, जहां उसने दरिंदगी की थी. 

दुष्कर्म की भयावह घटना के बाद से सलमान के दो अलग-अलग वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. इनमें से पहले वीडियो में आरोपी सलमान एक ट्रैक्टर चालक को सड़क के बारे में दिशा बताते हुए देखा गया था तो दूसरे वीडियो में वह एक स्थानीय दुकान से सिगरेट खरीदते हुए कैमरे में कैद हुआ था. 

21 नवंबर की है जघन्‍य वारदात

दुष्‍कर्म की यह दिल दहला देने वाली घटना 21 नवंबर की शाम की है, जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. उसी वक्‍त सलमान उसे चॉकलेट देने का लालच देकर पास के जंगल में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. फरार होने से पहले उसने मासूम को वहीं छोड़ दिया था. परिवार ने जब बच्ची की तलाश शुरू की तो उन्‍हें पता चला कि वह आखिरी बार सलमान के साथ देखी गई थी. फिलहाल उसे इलाज के लिए भोपाल के AIIMS में भर्ती कराया गया है.

(रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट)

