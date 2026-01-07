महाराष्ट्र में बीजेपी-AIMIM का गठबंधन, सीएम फडणवीस ने ले लिया एक्शन

बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि वो अंबरनाथ और अकोट नगर परिषद में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ हुए गठबंधन को तुरंत तोड़ें. उन्होंने कहा है कि ऐसे गठबंधन बीजेपी को मंजूर नहीं हैं. उन्होंने कहा है कि इस तरह का गठबंधन बनाने वालों पर कार्रवाई होगी. इसी तरह का आदेश कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को दिया है.

फडणवीस ने कहा है,''कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन स्वीकार्य नहीं है. इसे हर हाल में तोड़ा जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं. अगर किसी ने पार्टी के आदेशों का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. बीजेपी कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है.'' यह बयान उन्होंने 15 जनवरी को होने वाले नगर परिषद चुनाव से पहले अंबरनाथ और अकोला में बने गठबंधनों को लेकर दिया.

अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन

मुंबई से करीब 60 किमी दूर स्थित ठाणे जिले के अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी ने अंबरनाथ विकास आघाड़ी का गठन किया है. इस गठबंधन में बीजेपी के 14 सदस्य, कांग्रेस के 12 सदस्य, अजित पवार की एनसीपी के चार और एक निर्दलीय सदस्य शामिल है. इस गठबंधन की जानकारी ठाणे जिला कलेक्टर को दी गई थी. यहां अभिजीत गुलाबराव करंजुले पाटील को इस गुट नेता बनाया गया था.

बीजेपी ने यहां नगर परिषद अध्यक्ष पद जीत लिया था. लेकिन सीटों के हिसाब से शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही, उसने 27 सीटें जीतीं.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण दोनों ठाणे जिले के निवासी हैं.

अकोट में कौन सा गठबंधन बना है

वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने 'अकोट विकास मंच' बनाया है. इसमें बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से गठबंधन किया है. एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीती हैं. 'अकोट विकास मंच' में बीजेपी और एआईएमआईएम के अलावा शिवसेना के दोनों गुट, एनसीपी के दोनों गुट और प्रहर जनशक्ति पार्टी शामिल हैं. इस गठबंधन के गठन की जानकारी अकोला के जिलाधिकारी को दी गई है. बीजेपी के रवि ठाकुर को इस गुट का नेता बनाया गया है. अकोटा में 13 जनवरी को उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों का चुनाव होना है. इस समय परिषद में इस मंच पास 33 में से 25 सदस्य हैं. नगर परिषद अध्यक्ष माया ढुले को मिलाकर कुल समर्थन 26 सदस्यों का है. अकोट में कांग्रेस के छह और वंचित बहुजन आघाड़ी के दो सदस्य विपक्ष में बैठेंगे.

विधायक को बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

अकोट में AIMIM के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है. महाराष्ट्र के पार्टी के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने पार्टी के विधायक प्रकाश भारसाखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि पार्टी की छवि खराब हुई है. माना जा रहा है कि पार्टी विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है.



इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं.

