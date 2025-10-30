विज्ञापन
महिला DSP की करतूत, दोस्त के घर में की मोबाइल और 2 लाख की चोरी, CCTV देख उड़े पुलिस के होश

Bhopal News: सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब से कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है, तब से वह फरार हैं. पुलिस ने उनकी तलाश के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए हैं.

Read Time: 3 mins
महिला DSP की करतूत, दोस्त के घर में की मोबाइल और 2 लाख की चोरी, CCTV देख उड़े पुलिस के होश
भोपाल की महिला पुलिस अधिकारी ने की चोरी.
  • भोपाल पुलिस की सीनियर महिला अधिकारी कल्पना रघुवंशी पर दोस्त के घर से चोरी का गंभीर आरोप लगा है.
  • कल्पना रघुवंशी पर दो लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है.
  • सीसीटीवी फुटेज में कल्पना को चोरी के समय घर में प्रवेश करते और नोटों का बंडल पकड़े हुए देख रही हैं.
भोपाल:

मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. भोपाल पुलिस की एक सीनियर महिला अधिकारी पर चोरी का आरोप लगा है, इस खबर से मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. महिला पुलिस अधिकारी का नाम है कल्पना रघुवंशी. वह पुलिस मुख्यालय में डिप्टी सुपरीटेडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) के तौर पर तैनात हैं. महिला पुलिस अधिकारी कल्पना रघुवंशी पर उनकी दोस्त के घर से कथित तौर पर 2 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप लगा है. इसे लेकर मामला भी दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारी पर पैसे और मोबाइल चोरी का आरोप

भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने पुलिस फोर्स की ईमानदारी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कल्पना की दोस्त का आरोप है कि वह अपना मोबाइल फोन चार्ज पर लगाकर नहाने गई थीं. उसी दौरान, डीएसपी कल्पना रघुवंशी ने घर में घुसकर उनके हैंडबैग में रखी रकम और एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया. जब वह बाथरूम से बाहर निकलीं तो पर्स से नकदी और फोन दोनों ही गायब थे.

CCTV में कैद महिला पुलिस अधिकारी की करतूत

महिला ने तुरंत अपना सीसीटीवी चेक किया, जिसमें डीएसपी रघुवंशी घर में आते-जाते दिखाई दे रही थीं. सूत्रों के मुताबिक, फुटेज में डीएसपी को घर से निकलते समय नोटों का एक बंडल पकड़े हुए भी देखा गया. फुजेट देखकर वह हैरान रह गईं. उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और इसे लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब से कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है, तब से वह फरार हैं. पुलिस ने उनकी तलाश के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए हैं.

चोरी का मोबाइल बरामद, कैश अब भी गायब

एडिशनल सपरीटेंडेंट ऑफ पुलिस बिट्टू शर्मा ने बताया कि चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है. ये फोन महिला पुलिस अधिकारी के घर से मिला है. उन्होंने बताया की सीसीटीवी फुटेज में वह दिखाई दे रही हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 2 लाख रुपये की नकदी अभी भी गायब है.पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आरोपी अधिकारी को विभागीय नोटिस जारी किया गया है.

पुलिस महकमे में खलबली

उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी चल रही है. इस घटना ने पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है. वहीं पुलिस अधिकारी की हरकत से जनता में भी आक्रोश है. सीनियर अधिकारी आरोपी के खिलाफ सख्त और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी को जवाबदेही से नहीं बचाया जाएगा.

