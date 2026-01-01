विज्ञापन
महिलाओं की अंडरगारमेंट्स चुराता था शख्स, पुलिस ने पकड़ा तो खुद भी पहना दिखा, रूम का नजारा देख चौंके लोग

राजधानी के कोलार इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय निवासियों और पुलिस, दोनों को हैरान कर दिया है. पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो देर रात घरों में घुसकर महिलाओं के अंडर गारमेंट्स चोरी करता था.

  • राजधानी के कोलार इलाके में एक युवक को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है
  • आरोपी दीपेश को देर रात अमरनाथ कॉलोनी में चोरी के वक्त श्रमिक कार्ड के जरिए पहचान किया गया
  • पुलिस के दबिश पर आरोपी अपने घर में सो रहा था और चोरी किए हुए अंडरगारमेंट्स पहन रखा था
राजधानी के कोलार इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय निवासियों और पुलिस, दोनों को हैरान कर दिया है. पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो देर रात घरों में घुसकर महिलाओं के अंडर गारमेंट्स चोरी करता था. पकड़े जाने के वक्त आरोपी जिस हालत में मिला, उसे देखकर पुलिस टीम भी सन्न रह गई.

रात के अंधेरे में देता था वारदात को अंजाम

घटना मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे की है। कोलार स्थित अमरनाथ कॉलोनी में रहने वाले एक डेयरी व्यवसायी ने अपने मकान की बालकनी में कुछ संदिग्ध हलचल महसूस की. जब वे बाहर निकले और शोर मचाया, तो उन्होंने देखा कि एक युवक महिलाओं के कपड़े लेकर भाग रहा है. घबराहट में भागते समय आरोपी का श्रमिक कार्ड वहीं गिर गया, जिससे उसकी पहचान 'दीपेश' के रूप में हुई.

पुलिस की दबिश और चौंकाने वाला खुलासा

पीड़ित की शिकायत और मौके पर मिले श्रमिक कार्ड के आधार पर कोलार पुलिस ने बुधवार को आरोपी के घर पर दबिश दी. जब पुलिस अंदर पहुंची तो नजारा बेहद चौंकाने वाला था. आरोपी दीपेश अपने घर में चैन से सो रहा था. पुलिस तब दंग रह गई जब उन्होंने देखा कि आरोपी ने चोरी किए गए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स खुद पहन रखे थे. पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की.

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से ही अमरनाथ कॉलोनी और आसपास के इलाकों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी किसी मानसिक विकृति का शिकार है या वह लंबे समय से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था.

पुलिस का कहना है, "आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मौके से मिले साक्ष्य और उसकी स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि यह एक असामान्य व्यवहार का मामला है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

