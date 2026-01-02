विज्ञापन
मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए... बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण के कथित ऑडिओ क्लिप पर बवाल

Nanded Municipal Corporation Elections: एनडीटीवी अशोक चव्हाण के वायरल ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है. लेकिन कहा जा रहा है कि इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण की है. बता दें कि ये पूरी बातचीत मराठी भाषा में है.

बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण का ऑडियो वायरल.
  • बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण का कथित ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार न लेने की बात कही गई है.
  • यह विवाद नांदेड के मदीनानगर से जुड़ा है, जहां मुस्लिम उम्मीदवार शामिल करने का प्रस्ताव ठुकराया गया.
  • ऑडियो क्लिप में अशोक चव्हाण और डी.पी. सावंत ने केवल हिंदू उम्मीदवारों का पैनल बनाने का आश्वासन दे रहे हैं.
मुंबई:

नांदेड महानगरपालिका चुनाव के बीच बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण का एक कथित ऑडिओ क्लिप सामने आया है. इस क्लिप में चव्हाण कथित तौर पर "मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए, हम सिर्फ हिंदुओं का पैनल बनाएंगे" जैसी बातें करते सुनाई दे रहे हैं. यह नांदेड़ के प्रभाग क्रमांक 14 इतवारा मदीनानगर के संदर्भ में है.

ये भी पढ़ें- 10 रुपये में खाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर शौचालय... BMC चुनाव के लिए उद्धव की शिवसेना के जनता से बड़े वादे?

अशोक चव्हाण का मुस्लिम उम्मीदवार विवाद

ऐसा आरोप है कि जब एक इच्छुक उम्मीदवार ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए एक मुस्लिम चेहरे को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, तो अशोक चव्हाण और पूर्व राज्यमंत्री डी.पी. सावंत ने उसे ठुकरा दिया. उन्होंने केवल हिंदू उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने और चुनाव खर्च की जिम्मेदारी पार्टी द्वारा उठाने का आश्वासन दिया. इस पर अब बीजेपी विधायक की सफाई सामने आई है.

टिकट देने के लिए लगा 50-50 लाख लेने का आरोप

यह विवाद ऐसे समय में आया है जब बीजेपी पर टिकट वितरण के लिए 50-50 लाख रुपये लेने और पुराने वफादारों को नजरअंदाज करने के आरोप पहले से ही लग रहे हैं. एनडीटीवी अशोक चव्हाण के वायरल ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है. इसीलिए ये क्लिप हम आपको नहीं सुना रहे हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण की है. बता दें कि ये पूरी बातचीत मराठी भाषा में है.

अशोक चव्हाण के ऑडियो पर बयानबाजी तेज

इस विवाद के बीच अशोक चव्हाण और अजित पवार गुट के नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर के बीच तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां चिखलीकर ने चव्हाण पर 'साठी बुद्धी नाठी' (बुढ़ापे में मतिभ्रम) कहकर निशाना साधा है.

