संगरूर में राहुल गांधी के बगल में सिद्धू मूसेवाला के पिता: क्या पंजाब की सियासत पर पड़ेगा कोई असर?

संगरूर में कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अचानक रुके और मंच के पीछे की तरफ बैठे एक व्यक्ति को पुकारा. वह सिद्धू मूसेवाला के पिता, बलकौर सिंह सिद्धू थे.

राहुल ने उन्हें आगे बुलाया. एक कुर्सी मंगवाई गई और बलकौर सिंह को अपने बगल में बिठा लिया. कुछ देर के लिए, चुनावी भाषण एक युवा गायक की यादों, एक पिता के दुख और असमय खत्म हो गई एक जिंदगी की चर्चा में बदल गया.

इस कदम ने बलकौर सिंह को पूरे कार्यक्रम के केंद्र में ला खड़ा किया. साथ ही, इसने उस सवाल को भी पंजाब के चुनावी अभियान में वापस ला दिया, जिसे वे पिछले चार साल से अधिक समय से उठाए हुए हैं- अपने बेटे के लिए न्याय.

राहुल ने बताया कि मूसेवाला के पिता से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने भाषण की दिशा बदल दी. उन्होंने याद किया कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले वह गायक उनसे मिलने उनके दफ्तर आया था. बाद में उन्होंने उसके गाने सुने, जिनमें '295' भी शामिल था.

यह दृश्य मूसेवाला के उस अनोखे राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है जो उनकी मृत्यु के बाद भी कायम है. उन्होंने अपने जीवन में केवल एक विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी. फिर भी, आज भी रैलियों में उनका नाम लोगों का ध्यान खींचता है, और उनके पिता एक ऐसी सार्वजनिक आवाज बन गए हैं, जिसे राजनीतिक नेता आसानी से अनदेखा नहीं कर सकते.

वह युवा, जिसे गांधी ने याद किया

राहुल गांधी की यादों में मूसेवाला के कलात्मक आत्मविश्वास और राजनीति से उनकी अनभिज्ञता के बीच का अंतर उभर कर सामने आया.

राहुल ने बताया कि उन्हें लगा था कि वह गायक राजनीति के एक कठिन क्षेत्र में कदम रख रहा है, और वे उसे राजनीतिक सुरक्षा देना चाहते थे. यहां यह फर्क समझना जरूरी है: वे राजनीति में नए आए एक व्यक्ति को समर्थन देने की बात कर रहे थे, न कि उसे कोई शारीरिक सुरक्षा (बॉडीगार्ड या सुरक्षा दस्ता) मुहैया कराने का दावा कर रहे थे.

राहुल ने उस गहरे दुख का भी जिक्र किया जो अपने बेटे को खोने के बाद बलकौर सिंह ने व्यक्त किया था. इसके बाद उनका भाषण व्यक्तिगत यादों से आगे बढ़कर एक व्यापक मुद्दे की ओर मुड़ गया, जिसमें गैंगस्टरों का आतंक, डराना-धमकाना और पंजाब में अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे लोगों की असुरक्षा जैसे विषय शामिल थे.

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राजनीतिक नजरिए से यह बदलाव काफी अहम था

कानून-व्यवस्था पर होने वाली बहस अक्सर आंकड़ों और सरकार के दावों-प्रतिदावों में खो जाती है. लेकिन राहुल के बगल में बैठे एक पिता की मौजूदगी, इस बहस को एक मानवीय चेहरा देती है.

हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि इस दृश्य की भावनात्मक गहराई एक जिम्मेदारी भी पैदा करती है. अगर कोई राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए किसी परिवार के दुख का सहारा लेता है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि वह दूसरों से अलग क्या करेगा.

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वे गाने जो आज भी बोलते हैं

अपने गाने '295' में, मूसेवाला ने उन लोगों को आगाह किया था जो दूसरों के नाम का इस्तेमाल करके शोहरत पाना चाहते हैं. यह चेतावनी एक ऐसा नजरिया देती है, जिससे मूसेवाला की विरासत के राजनीतिक इस्तेमाल को परखा जा सकता है.

मूसेवाला के एक गाने की लाइन थी- 'कुछ एथे चांदी चमकाउणा चौंदे ने, कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चौंदे ने, कुछ के ने आए एथे भूखे फेम दे, नाम लैके तेरा अग्गे आउणा चौंदे ने.'

इसका मतलब है- कुछ लोग यहां अपना फायदा बनाना चाहते हैं. कुछ आपको नीचे गिराना चाहते हैं. कुछ शोहरत के भूखे हैं जो आपका नाम इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं.

मूसेवाला की लगातार बनी रहने वाली अहमियत को सिर्फ उनके कांग्रेस के छोटे से कार्यकाल से नहीं समझा जा सकता. उनका संगीत पंजाब और भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंचा. राजनीति के लिहाज से सबसे अहम बात यह है कि उनके कुछ गानों ने सुनने वालों को अपनी कुंठाओं और लगाव को जाहिर करने के लिए एक भाषा दी.

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'295' विवादों, लोगों की राय और अपनी बात खुलकर रखने के नतीजों के बारे में है. उनकी हत्या से कुछ समय पहले रिलीज हुआ गाना 'द लास्ट राइड', उनकी मौत के बाद एक गहरा और मार्मिक अर्थ ले आया. उनके निधन के बाद जारी हुआ गाना 'SYL' पंजाब के नदी-जल अधिकारों से जुड़े विवाद पर आधारित था.

ये गाने बताते हैं कि सार्वजनिक चर्चाओं में उनकी मौजूदगी आज भी क्यों बनी हुई है. राजनेताओं के चुनावी मंचों से इन मुद्दों पर बात करने से कहीं पहले, उनके श्रोताओं ने संगीत के जरिए ही पहचान, सत्ता और पंजाब के भविष्य से जुड़े सवालों का सामना कर लिया था.

इसी जुड़ाव की वजह से राजनीतिक दल उनका नाम लेने के लिए प्रेरित होते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी दल का उनके सुनने वालों पर कोई मालिकाना हक हो जाता है.

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हत्या और उससे जुड़े सवाल

29 मई 2022 को, मानसा जिले के जवाहरके गांव में मूसेवाला - जिनका पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था - की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उस समय उनकी उम्र 28 साल थी.

वे महिंद्रा थार गाड़ी में अपने दो साथियों के साथ जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और गोलियां चला दीं. उनकी हत्या, उनकी सुरक्षा कम किए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई. उनके साथ सुरक्षा के लिए दो जवान तैनात थे, लेकिन उस शाम वे उनके साथ नहीं थे.

पंजाब पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, गोल्डी बराड़ - जिसे जनवरी 2024 में भारत सरकार ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था- ने हमलावरों को सुरक्षा कम किए जाने की जानकारी दी और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहा. सुरक्षा कम करने के फैसले का सार्वजनिक होना और जिस समय यह घटना हुई, ये दोनों बातें परिवार की ओर से जवाबदेही की मांग का मुख्य आधार बनीं.

जांचकर्ताओं का आरोप है कि बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची, ताकि यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिड्दुखेड़ा की हत्या का बदला लिया जा सके.

यह अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) के अनुसार हत्या का कथित मकसद है. इसे इस बात के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि मूसेवाला, मिड्दुखेड़ा की हत्या में शामिल थे, और न ही इसे उनकी हत्या को सही ठहराने का कोई आधार माना जाना चाहिए.

संगरूर में, राहुल गांधी ने इस हत्या को एक बड़ी चिंता से जोड़ा कि इस तरह की हिंसा के पीछे की मानसिकता पूरे पंजाब में फैल रही है. उनका तर्क यह था कि मूसेवाला की मौत को केवल एक आपराधिक मामले तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे इस बहस के रूप में देखा जाए कि क्या राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम है.

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वादे के मुताबिक जांच का क्या हुआ?

बलकौर सिंह की मांगें बिल्कुल स्पष्ट थीं. हत्या के तुरंत बाद, उन्होंने हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज से जांच कराने, CBI और NIA की मदद लेने, और उनके बेटे की सुरक्षा कम करने और उसे सार्वजनिक करने में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की.

उन्होंने इस बात पर भी माफी की मांग की कि पुलिस ने शुरुआत में इस हत्या को गैंगवार से जोड़कर बताया था.

30 मई 2022 को, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि सरकार हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज से जांच कराने का अनुरोध करेगी. बाद में DGP ने साफ किया कि उन्होंने मूसेवाला को गैंगस्टर नहीं बताया था और न ही यह दावा किया था कि उनके गैंगस्टरों से कोई संबंध थे.

प्रस्तावित न्यायिक जांच उस तरह से आगे नहीं बढ़ी, जैसी घोषणा की गई थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया. उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, कोर्ट के पास जांच के लिए कोई जज उपलब्ध नहीं था. इसलिए, जिस जांच की घोषणा की गई थी, उसे पूरी हो चुकी जांच या सार्वजनिक किए गए निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जा सकता.

हालांकि, आपराधिक जांच आगे बढ़ी. अगस्त 2022 में पुलिस ने 24 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की. ​​1 मई 2024 को मानसा की एक अदालत ने बिश्नोई सहित 27 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. अप्रैल और मई 2026 की रिपोर्टों में बताया गया कि गवाहों से पूछताछ का सिलसिला जारी था और देरी के कारण परिवार काफी निराश था.

यह कहना गलत होगा कि कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन यह कहना भी उतना ही गलत होगा कि इन घटनाक्रमों से परिवार की सभी मांगें पूरी हो गईं.

हाल ही में 20 अक्टूबर 2026 को, बलकौर सिंह ने कहा कि CBI जांच और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्हें जो आश्वासन दिए गए थे, उनसे उन्हें वैसी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं, जैसी उन्होंने रखी थीं. उनकी आलोचना सिर्फ राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं है.

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'फॉलोइंग' का मतलब 'वोट बैंक' नहीं होता

मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर के संदर्भ में चुनावी नजरिए से देखें तो, कांग्रेस मूसेवाला की यादों के जरिए युवा मतदाताओं से जुड़ने की उम्मीद कर रही है.

यह एक तार्किक आकलन तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह रणनीति सफल ही होगी.

2022 के मानसा विधानसभा चुनाव में, मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 36,700 वोट (21.12%) मिले थे. वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के विजय सिंगला 100,023 वोट पाकर जीते थे, जो मूसेवाला के वोटों से 63,323 ज्यादा थे.

उनकी लोकप्रियता से उन्हें लोगों का ध्यान तो मिला, लेकिन खुद के चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल सका.

हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनके संगीत को पसंद करता हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करता हो. उनकी मौत ने भावनात्मक माहौल जरूर बदल दिया, लेकिन इससे उनके अलग-अलग तरह के प्रशंसकों का समूह एक एकजुट राजनीतिक वोट बैंक में नहीं बदल गया.

साथ ही, गांधी परिवार का इस परिवार के साथ जुड़ाव संगरूर से शुरू नहीं हुआ था. जनवरी 2023 में जालंधर में बलकौर सिंह (मूसेवाला के पिता) उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुए थे. व्यक्तिगत सहानुभूति और राजनीतिक फायदा दोनों एक साथ हो सकते हैं; इसलिए किसी एक को ही पूरी घटना का एकमात्र कारण नहीं मान लेना चाहिए.

मूसेवाला के खुद राजनीति में आने से पहले से ही उनके परिवार के कांग्रेस के साथ संबंध थे. दिसंबर 2018 में, उनकी मां चरण कौर ने मानसा जिले के मूसा गांव में सरपंच का चुनाव जीता था, जिसमें मूसेवाला ने उनके लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था.

उस समय की खबरों में उन्हें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बताया गया था, न कि किसी औपचारिक पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार.

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मूसेवाला से झोटा तक: सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम

13 अक्टूबर 2026 को मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह 'झोटा' की हत्या ने पंजाब के मालवा क्षेत्र के इसी जिले में हुई मूसेवाला की हत्या की दर्दनाक यादें फिर से ताजा कर दीं.

दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, और भौगोलिक रूप से पास होने का मतलब यह नहीं है कि इनके पीछे कोई एक ही आपराधिक साजिश थी. लेकिन, लोगों में फिर से भड़का गुस्सा यह दिखाता है कि नशा, हिंसा और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं आपस में कितनी गहराई से जुड़ गई हैं.

कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी सजा का वादा किया है. हर कोई पंजाब के लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वे उनकी जान की रक्षा कर सकते हैं.

इस माहौल में, गांधी का बलकौर सिंह सिद्धू को अपने साथ बुलाना और मूसेवाला को याद करने से आगे बढ़कर 'गैंगस्टरिज्म' का सामना करने की बात करना, एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देता है: कांग्रेस चुनावी बहस के केंद्र में 'जन सुरक्षा' को रखना चाहती है.

इस कदम से पता चलता है कि पार्टी इस मुद्दे को कितनी अहमियत देती है; लेकिन क्या वे सच में सुरक्षा दे पाएंगे, यह एक बड़ी परीक्षा है जिसके लिए ठोस नीतियां, संस्थागत जवाबदेही और नतीजों की जरूरत होगी.

आंतरिक राजनीति

कांग्रेस की आंतरिक राजनीति इस पूरे मामले में एक और पहलू जोड़ती है. बलकौर सिंह सिद्धू ने सार्वजनिक रूप से पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के काम करने के तरीके की आलोचना की थी.

वे उन नेताओं में शामिल थे जो वड़िंग को पद से हटाने की मांग कर रहे थे. अब परगट सिंह के नेतृत्व वाले गुट के साथ उनका दिखना, कई तरह के राजनीतिक कयासों को जन्म देता है.

हालांकि, इन राजनीतिक गठजोड़ों को बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है. इससे बलकौर सिंह और परगट सिंह की राजनीतिक नजदीकी को लेकर अटकलें तो लग सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आधिकारिक तौर पर 'परगट गुट' में शामिल हो गए हैं या उन्होंने वड़िंग की चुनावी स्थिति को कमजोर कर दिया है.

कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ उनके मतभेद और न्याय की उनकी लगातार मांग इन दोनों बातों को अलग-अलग रखकर देखा जाना चाहिए, भले ही ये कहीं-कहीं एक-दूसरे से जुड़ती हों.

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मंच से परे

17 मार्च 2024 को बलकौर सिंह और चरण कौर के घर मूसेवाला के छोटे भाई, शुभदीप का जन्म हुआ. गायक के नाम पर रखे गए इस बच्चे को अपनी खुद की पहचान बनाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए.

कांग्रेस के लिए, असली परीक्षा तो श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू होती है. यह उन लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा जिन्हें खतरा है, आपराधिक नेटवर्क से कैसे निपटेगा और न्याय कैसे दिलाएगा?

बलकौर सिंह को अपने बगल में बिठाकर, गांधी ने सम्मान दिखाया और परिवार के संघर्ष को उजागर किया. लेकिन मंच पर एक जगह देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते. मूसेवाला का नाम लोगों का ध्यान खींच सकता है.

अब कांग्रेस को यह दिखाना होगा कि यह ध्यान भरोसे में कैसे बदले और क्या यह भरोसा वोटों में तब्दील हो सकता है.

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जनता के दुख से चुनावी परीक्षा तक

संगरूर में गांधी का संबोधन बताता है कि वे समझते हैं कि पंजाब में ड्रग्स का संकट, आम लोगों की नजर में, रोजमर्रा की सुरक्षा के सवाल से कितना गहराई से जुड़ा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'नशा मुक्त पंजाब' को भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि 'आप' (AAP) अपने विकास के दावों और पूरे किए गए वादों के दम पर दोबारा जनादेश मांग रही है.

गांधी ने ऐसा कोई स्पष्ट ऐलान नहीं किया है कि कांग्रेस सिर्फ कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी. फिर भी, मूसेवाला की हत्या को प्रमुखता देने का उनका फैसला यह संकेत देता है कि 'जनता की सुरक्षा' सरकार को चुनौती देने का एक मुख्य आधार बन सकती है.

बलकौर सिंह को अपने बगल में बिठाकर, गांधी ने इस मुद्दे को एक मानवीय चेहरा दिया. लेकिन मंच पर एक कुर्सी किसी पिता के दुख को तो स्वीकार कर सकती है, पर न्याय की उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकती.

मूसेवाला का नाम लोगों की भावनाओं को जगा सकता है. इन भावनाओं को वोटों में बदलने के लिए सुरक्षा का एक भरोसेमंद वादा करना होगा, और यह भी बताना होगा कि सुरक्षा कैसे दी जाएगी. क्या कांग्रेस लोगों का यह भरोसा जीत पाएगी? इसका जवाब पंजाब की जनता 2027 में वोट डालकर देगी.