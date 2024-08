युद्ध के मुहाने पर दुनिया, आर्थिक चुनौतियां, भयावह जलवायु परिवर्तन... : जयशंकर की 5 साल की भविष्यवाणी

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने इजरायल-हमास की जंग, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-इजरायल में बढ़ते टकराव के बीच दुनिया के डार्क पिक्चर को लेकर चिंता जाहिर की है. एस जयशंकर ने मौजूदा हालात को देखते हुए दुनिया के लिए अगले 5 साल की भयावह भविष्यवाणी भी कर दी है. विदेश मंत्री ने कहा, "आने वाले 5 साल दुनिया के लिए बेहद भयानक होने वाले हैं. दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है."

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक इवेंट में ये बातें कही. उन्होंने कहा, "रूस और यूक्रेन के जंग के बीच ढाई साल से ज्यादा समय से जंग चल रही है. इससे वेस्ट एशिया में मिलिट्री टेंशन बढ़ता जा रहा है. जबकि साउथ ईस्ट में भी उथल-पुथल शुरू हो चुकी है. दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं. वहीं, क्लाइमेट चेंज (Climate Change) भी हमारी चिंता को बढ़ा रहा है."

बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किये हुए है विदेश मंत्रालय: विदेश मंत्री जयशंकर

दरअसल, नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित इवेंट में विदेश मंत्री एस जयशंकर से दुनिया के मौजूदा हालात को लेकर सवाल किए गए थे. विदेश मंत्री से पूछा गया था कि दुनिया के ताजा हालात पर उनकी क्या राय है? इसके जवाब में जयशंकर ने कहा, "मैं एक आशावादी इंसान हूं. आम तौर पर मैं समाधान से निकलने वाली समस्याओं के बजाय समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता हूं. मैं बहुत संयम के साथ कहूंगा कि हम एक असाधारण कठिन दौर से गुजर रहे हैं."

