बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किये हुए है विदेश मंत्रालय: विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा कि लगभग 1,000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से विभिन्न सीमाओं या उड़ान के माध्यम से भारत लौट आए हैं. बांग्लदेश में हिंसक झड़प जारी है जिसमें कथित तौर पर 90 से अधिक लोग मारे गए हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं.

मंत्रालय ने कहा, 'अब तक, 778 भारतीय छात्र विभिन्न सीमाओं के जरिये भारत लौट आए हैं. इसके अलावा, लगभग 200 छात्र ढाका और चटगांव हवाई अड्डों के माध्यम से नियमित उड़ान सेवाओं द्वारा घर लौट आए हैं.'

Appreciate the concern of families and well wishers of Indian nationals in Bangladesh.



MEA is fully focused on ensuring their safety and well being. The current situation is as below. https://t.co/KpUp9gEaHa