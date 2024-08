बांग्लादेश संंकट में क्या पाकिस्तान का हाथ? राहुल गांधी के सवाल पर एस जयशंकर ने दिया ये जवाब

बांग्लादेश के संकट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सभी दलों की बैठक संसद भवन परिसर में खत्म हो गई है. इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लेकर सवाल पूछे. बैठक में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से 3 अहम सवाल किए. सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता परिवर्तन के कूटनीतिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है? जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी नजर रखा हुआ है, ताकि वह अपना अगला कदम ठीक से तय कर सके.

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में कुछ हफ्तों में ढाका में हुए घटनाक्रमों में विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जिसके चलते शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा. जिस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि वह इस एंगल को भी देख रहे हैं. एक सूत्र ने यह भी बताया कि सरकार ने कहा था कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच एक पाकिस्तानी राजनयिक लगातार अपने सोशल मीडिया डिस्प्ले पिक्चर को बदल रहा था. जिसकी जांच की जा रही है, क्या यह किसी बड़ी बात की ओर इशारा करता है. इसे भी देखा जा रहा है.

Briefed an All-Party meeting in Parliament today about the ongoing developments in Bangladesh.



Appreciate the unanimous support and understanding that was extended. pic.twitter.com/tiitk5M5zn