क्या शेख हसीना जाएंगी लंदन? एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ब्रिटेन में शरण लेने की खबरों के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर को गुरुवार को ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी का फोन आया. जयशंकर और उनके यूके समकक्ष ने बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज यूके के विदेश सचिव @डेविडलैमी का फोन आया. बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की." विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों ने बांग्लादेश और पश्चिम एशिया के विकास के बारे में बात की.

Received a call from UK Foreign Secretary @DavidLammy today.



Discussed the situation in Bangladesh and West Asia.