भारत तो है बहाना, रूस है असली निशाना, जेडी वेंस ने ट्रंप टैरिफ पर बताया अमेरिका का असली प्लान

एक इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भरोस जताया है कि ट्रंप- पुतिन की बैठक के बाद सामने आईं संभावित बाधाओं के बावजूद अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त कर सकता है.

भारत तो है बहाना, रूस है असली निशाना, जेडी वेंस ने ट्रंप टैरिफ पर बताया अमेरिका का असली प्लान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
  • अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं और रूस पर दबाव बढ़ा रहे हैं.
  • वेंस ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की तुलना में ट्रंप द्वारा रूस पर अधिक कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का दावा किया.
  • अमेरिकी रणनीति में भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने जैसे आक्रामक आर्थिक उपाय की वजह भी बताई.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध समाप्त करना चाहते हैं. उन्होंने रूस पर दबाव बनाने के प्रयास में भारत पर सेकेंडरी टैरिफ जैसे "आक्रामक आर्थिक हथकंडा (लिवरेज)" लागू किया है.

NBC न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भरोस जताया है कि इस महीने ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद सामने आईं संभावित बाधाओं के बावजूद अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त कर सकता है.

वेंस ने बीते गुरुवार की रात पश्चिमी यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले की भी आलोचना की, जिसमें अमेरिका स्थित एक कंपनी के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को निशाना बनाया गया. इंटरव्यू की मॉडरेटर क्रिस्टन वेलकर द्वारा पूछे जाने पर कि क्या वह हमले से "क्रोधित" थे, वेंस ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना की ओर इशारा किया.

वेंस ने हमले के बारे में कहा, "मुझे यह पसंद नहीं है… लेकिन यह एक युद्ध है, और यही कारण है कि हम हत्या को रोकना चाहते हैं. रूसियों ने बहुत सी चीजें की हैं जो हमें पसंद नहीं हैं. बहुत सारे नागरिक मारे गए हैं. हमने शुरू से ही उस चीज की निंदा की है और, स्पष्ट रूप से, राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसियों पर दबाव बनाने और आर्थिक हथकंड़ा उठाने के लिए जो बाइडेन से कहीं अधिक किया है. उन्होंने बातचीत के अलावा कुछ नहीं किया था, हत्या को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. तो आपने मुझसे पूछा कि मैं किस बात पर क्रोधित हूं? मैं युद्ध जारी रहने से क्रोधित हूं.''

पत्रकार ने वेंस से पूछा कि अगर अमेरिका "नए प्रतिबंध नहीं लगा रहा है तो रूस पर क्या दबाव पड़ रहा है." उनसे पूछा गया, "आप उन्हें जेलेंस्की के साथ मेज पर पहुंचने और बम गिराने से रोकने की जगह पर कैसे लाएंगे?"

वेंस ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप ने "आक्रामक आर्थिक लिवरेज" लागू किया है, जैसे कि "भारत पर द्वितीयक (सेकेंडरी) टैरिफ लगाना, ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से अमीर बनना कठिन हो सके."

