यूक्रेन की आजादी का 34वां साल और रूस के न्‍यूक्लियर प्‍लांट पर हमला...  पुतिन लेंगे जेलेंस्‍की से बदला!

साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उसी समय यूक्रेन ने भी आजादी का ऐलान कर दिया था. इसके बाद यूक्रेन ने आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को लागू करने के प्रयासों के दौरान बड़ी उथल-पुथल देखी.

  • यूक्रेन ने आजादी के 34वें साल पर रूस के कुर्स्क में स्थित न्‍यूक्लियर प्‍लांट पर ड्रोन हमला किया जिससे आग लगी.
  • रूस के अधिकारियों ने बताया कि हमले में एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ पर रेडिएशन स्तर सामान्य सीमा में रहा.
  • रूस ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 95 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया और कई स्थलों को निशाना बनाया.
मॉस्‍को:

यूक्रेन और रूस के बीच शांति की सभी कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं. ताजा मिसाल है रूस के न्‍यूक्लियर एनर्जी प्‍लांट पर हुआ यूक्रेन का ड्रोन हमला. यूक्रेन ने अपनी आजादी के 34 साल पूरे होने के मौके पर जश्‍न मनाने के तौर पर रूस के पश्चिमी कुर्स्क में स्थित एक न्‍यूक्लियर एनर्जी प्‍लांट को ड्रोन से निशाना बनाया है. इस हमले के बाद प्‍लांट में आग लग गई है. रूस के अधिकारियों की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है. 

नहीं हुआ ज्‍यादा नुकसान 

रूस के अधिकारियों ने बताया कि रात भर हुए हमलों में कई बिजली और एनर्जी प्‍लांट्स को निशाना बनाया गया है. टेलीग्राम पर प्‍लांट की प्रेस सर्विस के अनुसार प्‍लांट में आग लग गई थी जिसे तुरंत बुझा दिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि हमले में एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन रेडिएशन का स्तर सामान्य सीमा के भीतर रहा. वहीं संयुक्त राष्‍ट्र से जुड़े न्‍यूक्लियर वॉचडॉग की मानें तो उसे मीडिया में आ रही इन खबरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इसके महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा कि हर न्‍यूक्लियर फैसिलिटी को हर समय सुरक्षित किया जाना चाहिए. इस हमले के बारे में यूक्रेन ने भी चुप्‍पी साध ली है. 

जारी रहे यूक्रेन के हमले 

रूस के लेनिनग्राद में उस्त-लुगा बंदरगाह पर लगी आग पर भी कार्रवाई की गई. यहां पर एक बड़ा फ्यूल एक्‍सपोर्ट टर्मिनल है. क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया कि लगभग 10 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जिसके मलबे से आग लगी. रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रविवार रात तक रूसी क्षेत्र में 95 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका. यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि रूस ने रविवार रात तक यूक्रेन में 72 ड्रोन और नकली हथियार, एक क्रूज मिसाइल के साथ दागे. इनमें से 48 ड्रोन मार गिराए गए या जाम कर दिए गए. 

जेलेंस्‍की बोले, बना रहे हैं नया यूक्रेन 

यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कीव से एक वीडियो मैसेज जारी किया.  इसमें जेलेंस्‍की ने 'न्यायपूर्ण शांति' की अपील की. उन्‍होंने कहा, 'हम एक ऐसे यूक्रेन का निर्माण कर रहे हैं जिसके पास सुरक्षा और शांति से रहने के लिए पर्याप्त शक्ति और सामर्थ्य होगा.' हाल ही में अलास्‍का में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और रूस के व्‍लादिमिर जेलेंस्‍की के बीच हुई मुलाकात की तरफ भी उन्‍होंने इशारा किया. जेलेंस्‍की ने कहा, 'हमारा भविष्य क्या होगा, यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है.' उन्‍होंने आगे कहा, 'और दुनिया यह जानती है, इसका सम्मान करती है. वह यूक्रेन का सम्मान करती है और उसे अपने बराबर मानती है.' 

आजादी के बाद से बवाल 

साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उसी समय यूक्रेन ने भी आजादी का ऐलान कर दिया था. इसके बाद यूक्रेन ने आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को लागू करने के प्रयासों के दौरान बड़ी उथल-पुथल देखी. साल 2004 में देश में राष्‍ट्रपति चुनाव हुए और वो भी विवादित करार दे दिए गए. इन चुनावों के नतीजों का यूक्रेन में बड़े स्‍तर पर विरोध हुआ. नतीजों के बाद यूक्रेन में बड़े पैमान पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसे 'ऑरेंज रेवॉल्‍यूशन' के नाम से जाना गया. यूरोपियन यूनियन ने साफ कर दिया कि वो चुनाव के नतीजों को मान्यता नहीं देंगे. सभी 25 सदस्य देशों ने यूक्रेन से अपने राजदूतों को बुलाकर चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. 

Russia Ukraine War, Ukraine Drone Attack, Russia Ukraine War Crisis
