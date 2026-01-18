विज्ञापन
उत्तराखंड के चकराता में सड़क हादसा: भारतीय सेना के मेजर शुभम सैनी की खाई में गिरने से मौत

चकराता में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के मेजर शुभम सैनी की मौत हो गई, जब उनकी कार 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी.

उत्तराखंड के चकराता में सड़क हादसा: भारतीय सेना के मेजर शुभम सैनी की खाई में गिरने से मौत
  • उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र में भारतीय सेना के मेजर शुभम सैनी की कार दुर्घटना मौत हो गयी
  • मेजर शुभम सैनी को गंभीर हालत में सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई
  • मेजर सैनी 2019 में सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हुए थे और पदोन्नति होकर मेजर बने थे
चकराता:

उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां भारतीय सेना के 27 वर्षीय मेजर शुभम सैनी की सड़क हादसे में मौत हो गई. शनिवार देर शाम यह हादसा देहरादून चकराता रोड पर बंगला नंबर 10 के पास हुआ, जब उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे सैन्यकर्मियों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मेजर को खाई से बाहर निकाला और उन्हें गंभीर हालत में सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार मेजर शुभम सैनी चकराता में स्थित 2/2 बटालियन के मुख्यालय में तैनात थे. सेना में उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. मेरठ (उत्तर प्रदेश) निवासी शुभम सैनी साल 2019 में कमीशन के माध्यम से लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में भर्ती हुए थे और सेवाकाल के दौरान पदोन्नति पाकर मेजर बने थे. सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, वे एक ज़िम्मेदार, अनुशासित और अत्यंत योग्य अधिकारी माने जाते थे.

हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार को चकराता छावनी क्षेत्र में मौसम सामान्य था, लेकिन देहरादून–चकराता रोड का यह हिस्सा घुमावदार होने के कारण दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. बताया जा रहा है कि कार मोड़ पर असंतुलित हो गई जिसके कारण वाहन सीधे खाई में गिर गया. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मेजर सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए.

रविवार सुबह पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई. इसके बाद सेना ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर मेजर का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिया. हादसे की खबर मिलते ही मेरठ स्थित उनके पैतृक गांव में मातम छा गया. परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों में शोक की लहर है.

