पटना की सड़क पर ठुमकते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, बड़ी बहन रोहणी आचार्या बोलीं- लालू...

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो राजधानी पटना की एक सड़क पर कुछ युवाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को उनकी बड़ी बहन और आरजेडी नेता रोहनी आचार्य ने शेयर किया है. इस डांस वीडियो में वो 'तेजस्वी के बिना सुधार न होई....' गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

रोहिणी आचार्य ने तीन और वीडियो शेयर किए हैं. वीडियो शेयर करते हुए रोहिणी ने लिखा है, बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं, युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं...युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता... युवा नेतृत्व, नई सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार.

बिहार में फिल्म सिटी

एक वीडियो में तेजस्वी यादव कुछ युवाओं के साथ बैठे हुए हैं. उनकी साथ उनकी पत्नी राजश्री यादव भी बैठी हुई नजर आ रही हैं. तेजस्वी को युवाओं के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. इसमें युवा तेजस्वी से बिहार की फिल्म सिटी के बारे में सवाल करते हैं. इसके जवाब में तेजस्वी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमने पॉलिसी बनाई थी, बाद में इन लोगों ने उसे इंप्लीमेंट किया. उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि हमने एजुकेशन पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाया...यहां कोई स्टूडियो नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि यहां रामोजी जैसा स्टूडियो बन जाए. लेकिन हमारी सरकार चली गई. इसके बाद चाचा जी पलटी मार गए.

बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं , युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं ..



युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नयी ऊर्जा का संचार होता .. युवा नेतृत्व, नयी सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार.. pic.twitter.com/nCAFPfirZI — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अभी सोमवार तक 'वोट अधिकार यात्रा' में व्यस्त थे. बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वामदलों और वीआईपी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई. इसमें तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए थे. सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा का समापन सोमवार को राजधानी पटना में एक रोड शो के जरिए हुआ. इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

ये भी पढ़ें: 'PM मोदी का जिनपिंग-पुतिन से हाथ मिलाना शर्मनाक'... ट्रंप के वफादार सलाहकार ने फिर लांघी सीमा