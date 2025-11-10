दिल्ली ब्लास्ट: गृहमंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई, थोड़ी देर में मौके पर पहुंचेंगे

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्‍ली के लाल किला पर हुए ब्‍लास्‍ट पर पहली प्रतिक्रिया दी है. अपनी पहली प्रतिक्रिया में अमित शाह ने कहा, 'अभी गहन जांच शुरू हुई है. आसपास के सभी सीसीटीवी और अन्य चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. सभी संभावनाओं को ध्यान में रख कर इसकी गहन जांच की जाएगी. मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जाउंगा और अस्पताल में भी जाऊंगा. '

10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे अधिकारी

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज शाम करीब 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ. इस विस्फोट में कुछ राहगीर घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है. विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं.'

घटनास्‍थल पर जाएंगे गृह मंत्री

उन्‍होंने आगेकहा, 'एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है. आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं. मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी से भी बात की है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी मौके पर मौजूद हैं हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे. मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊंगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा.'

अब तक इतने लोगों की मौत

इस बम धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि धमाके में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं. फिलहाल पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि धमाके की असली वजह क्या थी.