दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया सामने, कश्मीर के तारिक ने खरीदी थी ब्लास्ट वाली कार

दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है. लाल किला के पास जिस कार से सोमवार शाम बड़ा धमाका किया गया, उसे पुलवामा के तारिक को बेची गई थी.

दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया सामने, कश्मीर के तारिक ने खरीदी थी ब्लास्ट वाली कार
दिल्ली कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है.
  • दिल्ली में लाल किले के पास एक चलती I-20 कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत और 24 घायल हुए.
  • धमाके में इस्तेमाल हुई कार हरियाणा की HR26CE 7674 नंबर वाली थी जो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम थी.
  • मोहम्मद सलमान ने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले कार दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी.
नई दिल्ली:

Delhi Car Blast: सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास एक चलती I-20 कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है. 24 अन्य लोग घायल है. देश की राजधानी में अति सुरक्षित क्षेत्र में हुए इस धमाके ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए है. इस बीच इस कार धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है. दिल्ली में जिस कार से यह भीषण धमाका हुआ, उसे पुलवामा के एक शख्स को बेचा गया था. धमाके के बाद कार की जांच में जुटी पुलिस  टीम ने यह जानकारी जुटाई है कि इस कार को पुलवामा के तारिक के हाथों बेची गई थी. अब पुलिस तारिक को तलाश में जुटी है. 

HR26CE 7674 नंबर वाली I-20 कार से धमाका

दिल्ली धमाके की जांच में जुटी पुलिस टीम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धमाके में यूज कार हरियाणा की है. इसका HR26CE 7674 है. धमाके के बाद यह RTO के जरिए इस कार के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि यह कार गुरग्राम के किसी मोहम्मद सलमान के नाम पर थी. 

गुरुग्राम के सलमान ने ओखला के देवेंद्र को बेची कार

इस जानकारी के सामने आने पर गुरुग्राम पुलिस को भी जांच में शामिल किया गया. दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान को डिटेन कर पूछताछ की. पूछताछ में मोहम्मद सलमान ने बताया कि उसने अपनी कार डेढ़ साल पहले दिल्ली के पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी.

ओखला के देवेंद्र ने अंबाला में बेची कार

सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स गुरुग्राम पुलिस को सौप दिए है. अब ओखला में जिसने ख़रीदी थी, उससे पूछताछ की गई. जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची थी. जिसके बाद अंबाला पुलिस से मदद ली गई.

अंबाला से पुलवामा के तारिक के पास पहुंची कार

अब यह जानकारी सामने आई है कि इस कार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी किसी तारिक को बेची गई थी. दिल्ली पुलिस सूत्रों ने इस कार को खरीदने वाले एक शख्स की तस्वीर भी साझा की. जिसमें एक युवक कार के सामने हाथों में चाबी लिए खड़ा है. अब मामले हर एंगल से जांच की जा रही है. 

