टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में Rapido की सफाई; बोला- 14 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं था कैप्टन

अभिनेता टाइगर श्रॉफ और उनकी टीम से जुड़ी फायरिंग की घटना के बाद रैपिडो ने आधिकारिक बयान जारी कर सफाई दी है. कंपनी ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, वह 14 अक्टूबर के बाद से उसके प्लेटफॉर्म पर कैप्टन के रूप में एक्टिव नहीं था. रैपिडो ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना वाले दिन संबंधित व्यक्ति ने उसकी सेवाओं का उपयोग ग्राहक के रूप में किया था. कंपनी ने मामले की जांच में पुलिस और अन्य एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का भरोसा जताया है.

घटना पर चिंता जताई

रैपिडो ने अपने बयान में कहा कि टाइगर श्रॉफ और उनकी टीम से जुड़ी घटना से कंपनी गहराई से चिंतित है. कंपनी ने राहत जताई कि अभिनेता सुरक्षित हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. कंपनी ने कहा कि वह घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और जांच एजेंसियों के संपर्क में बनी हुई है.

रैपिडो ने जारी किया अपना बयान

Photo Credit: रैपिडो की ओर से पोस्ट किया गया स्टेटमेंट

आरोपी को लेकर दी सफाई

रैपिडो ने कहा कि विभिन्न रिपोर्टों में जिस व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, वह उसके प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत था, लेकिन 14 अक्टूबर से कैप्टन के रूप में एक्टिव नहीं था. बयान में कहा गया कि भारत की गिग इकॉनमी में यह आम बात है कि एक व्यक्ति एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो सकता है. इसलिए किसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन का मतलब यह नहीं है कि वह केवल उसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हो.

घटना वाले दिन कस्टमर के रूप में किया था उपयोग

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस दिन घटना हुई, उस दिन संबंधित व्यक्ति ने रैपिडो की सेवाओं का उपयोग ग्राहक (कस्टमर) के रूप में किया था, न कि कैप्टन के रूप में. रैपिडो का कहना है कि इस संबंध में उपलब्ध सभी जानकारियां जांच एजेंसियों को उपलब्ध करा दी गई हैं.

जांच एजेंसियों के संपर्क में कंपनी

कंपनी के मुताबिक वह लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और जांच में हर संभव सहयोग दे रही है. रैपिडो ने दावा किया कि जैसे ही अधिकारियों की ओर से जानकारी मांगी गई, उसने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए आवश्यक विवरण साझा कर दिए. कंपनी ने कहा कि वह जांच प्रक्रिया का पूरा सम्मान करती है और आगे भी सहयोग जारी रखेगी.

जीरो टॉलरेंस की नीति

रैपिडो ने अपने बयान में दोहराया कि कंपनी की हिंसा और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की पॉलिसी है.



कंपनी ने कहा कि वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधि का समर्थन नहीं करती और जांच पूरी होने तक संबंधित एजेंसियों को हर जरूरी मदद उपलब्ध कराती रहेगी.

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