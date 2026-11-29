इजरायल में फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कोई तोड़ निकलता नहीं दिख रहा है. न्यायाधीशों की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों पर संदेह जताए जाने के बाद, इजरायल के राष्ट्रपति ने रविवार को बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मुकदमे को समाप्त करने के लिए अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बातचीत की मेजबानी करने की पेशकश की.

इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस सप्ताह यरुशलम में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के खिलाफ तीन आरोपों की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने एक आरोप को खारिज करने, दूसरे पर पुनर्विचार करने और तीसरे को समझौते के माध्यम से हल करने की सिफारिश की थी. इसके जवाब में, नेतन्याहू ने कहा कि 2020 में शुरू हुए उनके मुकदमे को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए.

आइसेनकोट-नेतन्याहू की मुलाकात

यही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्ष के नेता गादी आइसेनकोट ने रविवार सुबह एक यूनिटी सरकार बनाने पर चर्चा के लिए मुलाकात की. इजरायल के राष्ट्रपति ने तीन हफ्ते पहले आइसेनकोट को देश में सरकार बनाने की कोशिश करने का काम सौंपा था, क्योंकि राष्ट्रीय चुनावों के नतीजे किसी स्पष्ट नतीजे तक नहीं पहुंच पाए थे और देश गहरे राजनीतिक विभाजन से जूझ रहा है. शनिवार रात नेतन्याहू की एक घोषणा के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया. नेतन्याहू ने कहा कि वे एक संभावित एकता समझौते के तहत, रोटेशन (बारी-बारी से) व्यवस्था के तहत आइसेनकोट को पहले प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं.

रविवार दोपहर को दोनों दलों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि बैठक की शुरुआत सुरक्षा संबंधी जानकारी (सिक्योरिटी ब्रीफिंग) से हुई. इसके बाद "राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन" पर चर्चा हुई, जिसमें "दोनों पक्षों ने अपने बीच के बड़े मतभेदों को दूर करने की कोशिश की."

पिछले कई महीनों से, आइसेनकोट ने इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को इस पद के लिए अयोग्य और इजरायल के भविष्य के लिए खतरा बताया है. नेतन्याहू ने अरब-नेतृत्व वाले दलों के साथ गठबंधन करने के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है. 27 अक्टूबर के चुनावों में इन दलों को ऐतिहासिक सफलता मिली थी, जिससे वे विपक्षी गुट के लिए संभावित सहयोगी तो बन गए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके साथ जुड़ना काफी जटिल है. अरब पार्टियों के गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' के प्रमुख यूसुफ जबरीन ने नेतन्याहू के प्रस्ताव को खारिज करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि पूरी जनता (यहूदी और अरब दोनों) की साझा इच्छा को पूरा किया जाए और इस हफ्ते नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर दिया जाए." इस तरह से नेतन्याहू से मुलाकात के बाद भी अभी कई मुद्दों पर पेंच फंसा हुआ है. अभी दूसरी मीटिंग पर सहमति नहीं बनी है.

अगर 6 दिसंबर तक नहीं बनी बात तो क्या होगा

यहूदी-बहुसंख्यक विपक्षी दलों के नेता यायर लापिड (जो 2021 में बनी गठबंधन सरकार में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे और जिन्होंने नेतन्याहू के 12 वर्षों के शासन को खत्म किया था) ने इस प्रस्ताव को एक धोखा करार दिया. वहीं, नफ्ताली बेनेट (जो लापिड के साथ गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री रह चुके हैं) ने नेतन्याहू के उस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसमें आइसेनकोट को पहले प्रधानमंत्री बनाने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि एक ऐसी 'यूनिटी सरकार' (एकजुट सरकार) बनाई जानी चाहिए, जिसमें उन पार्टियों को शामिल किया जाए जो उन इजरायलियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने सेना या राष्ट्रीय सेवा में योगदान दिया है.

हालांकि देश के चुनावों में नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड' को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी यहूदी पार्टियों (जिन्होंने हमेशा उनका समर्थन किया है) को संसद में बहुमत नहीं मिल सका. देश की 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में उन्हें अपने विरोधियों की तुलना में कम सीटें मिलीं. इस स्थिति के कारण, चुनाव के बाद आइसेनकोट और नेतन्याहू, दोनों के लिए ही सरकार बनाना आसान नहीं रह गया. अगर 6 दिसंबर तक कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो आइसेनकोट इजरायल के राष्ट्रपति से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांग सकते हैं, ताकि समझौता करने का एक आखिरी मौका मिल सके. अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो नेतन्याहू को अगला मौका मिल सकता है और अगर वे भी असफल रहते हैं, तो नए चुनाव कराने पड़ सकते हैं.

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