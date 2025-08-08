विज्ञापन
रक्षाबंधन से पहले भारी जाम, कई इलाकों में वाहन रेंगते नजर आए

त्योहार के चलते लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और साथ ही आखिरी समय की खरीदारी में भी जुटे हैं. इसी कारण से, हर तरफ भारी ट्रैफिक और जाम की स्थिति देखने को मिल रही है. 

Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सड़कों पर भारी भीड़ और जाम का नजारा देखने को मिल रहा है. कहीं लोग त्योहार की खरीदारी में जुटे हैं, तो वहीं कई लोग अपने घर या बहनों के यहां जाने के लिए निकल पड़े हैं. कई बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घरों से निकल चुकी हैं. इसी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे हर तरफ भारी जाम लगा है.

उत्तर प्रदेश में छजारसी के पास एनएच-9 पर भारी ट्रैफिक जाम का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, जिससे सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. वहीं, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस पर जाम का नजारा देखने को मिल रहा है.

रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिल्ली की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला. कई इलाकों में वाहन रेंगते नजर आए, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि, कुछ स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आई.

