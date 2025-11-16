Teeth Care Tips: दांत दर्द और पायरिया का रामबाण इलाज है ये पौधा, बाबा रामदेव ने बताया कैसे करें इस्तेमाल

Teeth Care And Pyorrhea Tips: आजकल के समय में दांत में दर्द और पायरिया जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई है. इसका मुख्य कारण अनहेल्दी फूड्स का सेवन और दांतों की सही सफाई नहीं होने चलते हो रहा है. अगर, आप भी दांतों के दर्द से परेशान रहते हैं या फिर आपके दांतों में पायरिया की समस्या हो गई है और डेंटल के पास जाने से बचना है तो आयुर्वेद एक्सपर्ट और योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा बताया गया ये आसान घरेलू उपाय बहुत फायदेमंद हो सकता है. बाबा रामदेव के मुताबिक, अपामार्ग का पौधा दांतों की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी होता है.

बाबा रामदेव के मुताबिक, अपामार्ग का पौधा पायरिया को खत्म करने और दांतों को जड़ से मजबूत करने के लिए बहुत असरदार होता है. अपामार्ग एक औषधीय वनस्पति है. इसका वैज्ञानिक नाम 'अचिरांथिस अस्पेरा' है. हिन्दी में इसे चिरचिटा या लटजीरा भी कहा जाता है. ये अक्सर जंगल-झाड़ या आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन इसकी सही पहचान न होने के चलते इस पौधे को बेकार समझ लिया जाता है, जबकि ये औषधीय गुणों का खजाना है. चलिए आपको बताते हैं दांतों के लिए अपामार्ग के पौधे के फायदे क्या-क्या होते हैं और अपामार्ग के इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

अपामार्ग के फायदे

बाबा रामदेव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपामार्ग के फायदे बताए हैं. अपामार्ग की ताजी जड़ से रोजाना दातुन करने से दांत दर्द, पायरिया, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह की बदबू जैसी समस्याएं दूर होती हैं. इसके नियमित उपयोग से दांत मजबूत और साफ बने रहते हैं.

दांत दर्द को कम करता है.

पायरिया को जड़ से खत्म करता है.

मसूड़ों को मजबूत बनाता है.

दांतों को सफेद और चमकदार बनाता है.

मुंह की बदबू को दूर करता है.

अपामार्ग के पौधे को लें, उसे पूरी अच्छी तरह के कूट लें. करीब 200 ग्राम अपामार्ग को 1 लीटर पानी में पकाना है. जब यह 250 ग्राम बच जाए तो उसे छानकर किसी बर्तन या डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखे लें. इसका कुल्ला करना. अच्छी तरह के मुंह की मसाज करें. करीब 5 मिनट तक इसको मुंह में ही रखें. ऐसा करने से दांतों से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी और पायरिया से भी छुटकारा मिल जाएगा. अपामार्ग की जड़ को दातुन की तरह इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.