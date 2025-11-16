मंडी में पति ने पत्नी पर तेजाब फेंककर छत से दिया धक्का, 50 फीसदी तक झुलसी महिला, गिरफ्त में आरोपी

हिमाचल प्रदेश का मंडी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है. यहां एक बार फिर तेजाब कांड सामने आया है. शनिवार देर शाम नगर निगम के पैलेस दो वार्ड सैन मोहल्ला में एक व्यक्ति ने पत्नी पर तेजाब फेंककर उसे छत से धक्का दे दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर की ऊपरी मंजिल में छिप गया. आरोपी पति नंदलाल को पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया है.

50 फीसद तक झुलसी महिला

50 प्रतिशत तक झुलस चुकी पत्नी को जोनल अस्पताल मंडी अस्पताल से एम्स बिलासपुर में रेफर किया गया है. महिला और नंदलाल मूलतः धर्मपुर के छात्र निवासी हैं, दोनों लंबे समय से मंडी में रहते हैं. नंदलाल मंडी में दुकान करता है और दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. महिला भी एक दुकान पर काम करती है. उसका एक लड़का और लड़की है.

पत्नी पर तेजाब फेंक छत से दिया धक्का

शुक्रवार को भी नंदलाल और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था. शनिवार शाम को भी दोनों में विवाद हुआ. नंदलाल ने घर में रखा तेजाब पत्नी पर फेंक दिया और छत से धक्का दे दिया. इसके बाद वह अपने ही घर की ऊपरी मंजिल में छिप गया. महिला को आसपास के लोग जोनल अस्पताल मंडी लेकर आए, वह 50 प्रतिशत तक झुलस चुकी है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अभिमन्यु वर्मा मौके पर पहुंचे. आरोपित को पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने तेजाब घर में ही होने की बात कही, जो बर्तन साफ करने के लिए रखा था. वहीं एएसपी मंडी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि मंडी नगर निगम के पैलेस दो वार्ड में महिला पर उसके पति ने तेजाब फेंककर छत से धक्का दे दिया.

महिला का एम्स में इलाज जारी

पीड़ित महिला को एम्स रेफर किया गया है, आरोपित को घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है. जिला मंडी में इससे पहले भी तेजाब कांड हुआ है. इससे पहले 2004 में एक लड़के दो लड़कियों पर तेजाब फेंका था जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गई थी. वहीं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन पर साल 2006 में युवक ने तेजाब फेंका था.