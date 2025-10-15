दिल्ली के बड़े बाजारों में ट्रैफिक जाम: त्योहारों में भीड़ और सड़कें बेहाल

दिल्ली के बाजारों में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही लोगों की भीड़ और सड़कें दोनों ही बेहाल हैं. लालकिला, यमुना बाजार, लक्ष्मीनगर, ITO, दरियागंज, चांदनी चौक, सदर बाज़ार और खारी बावली जैसी जगहों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा .यहां गाड़ियां रेंगती हुई नज़र आईं और ट्रैफिक का शोर कानों को सुन्न कर गया.

यमुना बाजार में विशेष रूप से मरघट वाले मंदिर में दर्शन करने आने वालों की बड़ी संख्या के कारण गाड़ियों की रफ्तार और भी धीमी हो गई.कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लगे.सदर बाजार में तो इतनी भीड़ है कि चलना भी मुश्किल हो गया है.

ट्रैफिक नियमों की खुली अवहेलना देखने को मिल रही है और त्योहारों के इस मौसम में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी बेहद कम नजर आ रही है.भीड़ और जाम के बीच कई लोगों के फ़ोन और पर्स खो जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं.

सोचिए, ऐसे भीड़भाड़ और जाम वाले रास्तों से अगर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की टीम को निकलना पड़े तो स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हो सकती है.मिनटों की दूरी भी घंटों में बदल सकती है, और यह जीवन-मरण से जुड़े मामलों में गंभीर परिणाम ला सकता है.

दिल्ली में अगर आप शॉपिंग या घूमने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि यात्रा की योजना पहले से बना लें, समय और रास्तों का ध्यान रखें और अपने कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.पांच किलोमीटर की दूरी तय करने में कई बार सवा घंटे तक लग सकते हैं, इसलिए धैर्य और सतर्कता जरूरी है.