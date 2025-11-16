बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है. सूत्रों के अनुसार एनडीए में मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बन गई है. नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर बनी सहमति के अनुसार 6 विधायकों पर एक मंत्री बनाए जा सकते हैं. इस आधार पर जदयू के कोटे से 14 मंत्री होने की संभावना. वहीं बीजेपी से 15-6 मंत्री बनाए जा सकते हैं. लोजपा रामविलास के कोटे से 3 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक-एक मंत्री पद मिल सकता है.

इधर बिहार में मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं. मंत्री विजेंद्र यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं. जानकारी के अनुसार नित्यानंद राय सीएम नीतीश को जीत की बधाई देने पहुंचे हैं.