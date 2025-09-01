विज्ञापन
गुरुग्राम में शाम तक हुई झमाझम बारिश के बाद भयंकर जाम लग गया है. बारिश के बाद गुरुग्राम में लगे इस जाम ने लोगों का हाल बेहला कर दिया है.

PHOTOS: गुरुग्राम में बारिश से दरिया बनीं सड़कें, ट्रैफिक जाम से लोगों का हुआ बुरा हाल
  • गुरुग्राम में सोमवार दोपहर से शुरू हुई बारिश के कारण कई इलाकों में तीन फीट तक पानी भर गया
  • मौसम विभाग के अनुसार चार घंटे में गुरुग्राम में 80 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई
  • बारिश की वजह से गुरुग्राम की अधिकांश सड़कों पर जलभराव हो गया और कई जगह सड़क दरिया बन गई
गुरुग्राम:

सोमवार दोपहर से हो रही बारिश के बाद से हरियाणा के गुरुग्राम में बाढ़ के हालात बन गए. इतना ही नहीं कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भी भर गया. गुरुग्राम की शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो दरिया नहीं बनी होगी. दोपहर में करीब डेढ़ बजे शुरू हुई बारिश ने सड़कों पर तीन फीट तक पानी जमा दिया, जिसका असर ऐसा रहा कि रात के 9.30 बजे तक गुरुग्राम में खतरनाक जाम की स्थिति बन गई है. 

वहीं, मौसम विभाग की मानें तो गुरुग्राम में चार घंटे के दौरान ही 80 एमएम से ज्यादा बारिश हो गई. वहीं, तेज हवा के साथ बारिश भी देर शाम तक जारी रही. सोमवार को सुबह करीब साढ़े 11 बजे तक धूप खिली हुई थी लेकिन दोपहर को अचानक मौसम में परिवर्तन होने लगा और डेढ़ बजे तक गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई.

इन इलाकों में सबसे बुरा हाल

ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ बजे से झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई. वहीं, दोपहर करीब ढाई बजे से शहरी क्षेत्र में भी जोरदार बारिश हुई. हालांकि, शुरुआत में कुछ देर बारिश होने के बाद यह बंद हो गई, लेकिन तीन बजे से ही देर शाम तक लगातार बारिश हो रही है. इस बारिश के कारण सड़कें दरिया में तब्दील हो गई. सबसे ज्यादा बुराहाल सेक्टर-10, सिविल लाइन्स, सेक्टर-4, धनवापुर रोड, लक्ष्मण विहार, भीम नगर, अर्जुन नगर, सूरत नगर ,न्यू कॉलोनी, सेक्टर-52, वजीराबाद, सेक्टर-57, सेक्टर-45, सुशांत लोक, बसई रोड, दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर का हुआ है.

गुरुग्राम में जाम ने लोगों का हाल किया बेहाल

गुरुग्राम में शाम तक हुई झमाझम बारिश के बाद भयंकर जाम लग गया है. बारिश के बाद गुरुग्राम में लगे इस जाम ने लोगों का हाल बेहला कर दिया है. ऐसे में गुरुग्राम के अलग-अलग इलाकों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं. गुरुग्राम के NH48 पर खतरनाक जाम लगा हुआ है. 

जानकारी के मुताबिक यह जाम करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा है. यह जाम पिछले तीन घंटों से लगा हुआ है और ऐसे में गाड़ियां रेंग-रेंग कर चल रही हैं.

कॉर्पोरेट और निजी संस्थानों को घर से काम करने की सलाह

गुरुग्राम के मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को बारिश की चेतावनी के बीच सभी कॉर्पोरेट और निजी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने की सलाह दी है. स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है. 

मौसम विभाग ने 3 सितंबर को गरज और बिजली के साथ बारिश की एक और भविष्यवाणी की है.

