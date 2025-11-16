रोहिणी आचार्य के पति कौन और क्या करते हैं, दोनों के पास कितनी है संपत्ति

- रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर घर में गंदी गालियां देने और चप्पल फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है.
- रोहिणी आचार्य ने मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की है.
- रोहिणी और उनके पति समरेश सिंह के पास लगभग 36 करोड़ रुपये की संपत्ति और कई प्रॉपर्टी हैं.
रोहिणी आचार्य ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. बकौल रोहिणी बिहार के सबसे पावरफुल परिवार की बेटी को उसी के भाई तेजस्वी ने घर में ही गंदी गालियां दी और चप्पल फेंक दिया. परिवार के झगड़े के बारे में इतना खुलकर न तो कभी तेज प्रताप बोले और न ही किसी ने उनका इतना पक्ष लिया. मगर रोहिणी को चौतरफा समर्थन मिल रहा है. सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं की तरफ से उनका समर्थन किया जा रहा है और तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं. लोग सोच रहे हैं कि जिस बेटी ने अपने पिता को अपनी किडनी तक दे दी, उसकी इस दुर्दशा पर लालू यादव क्यों खामोश हैं. इस बीच रोहिणी की संपत्ति और उनके पति के बारे में भी सभी जानना चाह रहे हैं.
देखिए लोग रोहिणी के पोस्ट पर क्या लिख रहे
कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए…
रोहिणी कितनी पढ़ी-लिखी
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की कुल 9 संतानों में रोहिणी आचार्य दूसरी संतान हैं. रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद मेडिकल क्षेत्र को चुना और जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की. वो रांची यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी हैं. हालांकि, डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है.
रोहिणी के पास कितनी संपत्ति
लोकसभा चुनाव 2024 के समय रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनाव लड़ी थीं. उस दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में रोहिणी आचार्य ने बताया था कि उनके और उनके पति समरेश सिंह के पास लगभग 36 करोड़ रुपये है. वहीं लोन 1 करोड़ रुपये का है. उनके पास करीब आधा किलो सोना है और साढ़े 5 किलो चांदी के अलावा 5 लाख रुपये के कीमती रत्न भी हैं. उनके पास पटना से दानापुर, मुंबई के अंधेरी और परेल सहित कई जगह रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी है. वहीं बोरिंग रोड के एक मॉल में कमर्शियल प्रॉपर्टी है. इसके साथ ही बिहटा और बिक्रम में 2-2 प्लॉट है. वहीं खेती की जमीन करवल और दाऊदनगर जिले में है.
रोहिणी के पति क्या करते हैं
हलफनामे के अनुसार, रोहिणी के पति समरेश सिंह मूल रूप से बिहार के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और पेशे से एक सफल कॉर्पोरेट एक्जक्यूटिव हैं. सिंगापुर स्थित एवरकोर पार्टनर्स में वे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी वरिष्ठ पदों पर काम किया. दिलचस्प बात यह है कि समरेश के पिता राव रणविजय सिंह इनकम टैक्स विभाग से रिटायर्ड अधिकारी थे और लालू प्रसाद के कॉलेज के दिनों के साथी रहे हैं. रोहिणी और समरेश के तीन बच्चे हैं.
