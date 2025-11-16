India vs South Africa Live Score 1st Test Day 3: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. क्रीज पर कप्तान टेंबा बावुमा और कॉर्बिन बॉश मौजूद हैं. वहीं, तीसरे दिन एक बड़ी खबर सामने आई है, भारत के कप्तान शुभमन गिल गर्दन में दर्द के कारण अब दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे. बीसीसीआई ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि गिल अब पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे. गिल की जगह अब तीसरे दिन भारत की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे. (Live Scorecard)
भारत की नजर जीत पर
रवींद्र जडेजा की अगुवाई में भारतीय स्पिनर दूसरे दिन के आखिरी सेशन में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, उससे एक दफा लगा कि शायद मैच तीसरे दिन ना जाए. लेकिन खराब रोशनी के चलते जल्दी स्टंप का ऐलान कर दिया गया. दक्षिण अफ्रीका ने स्टंप्स पर 93 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे.. ईडन गार्डन की पिच पर जितना असमान उछाल दिखा है और जितनी टर्न दूसरे दिन स्पिनरों को मिली, अगर अफ्रीकी टीम ने 150 का स्कोर पार कर लिया तो भारत के लिए मैच जीतना इतना आसान भी नहीं होगा.
भारत की प्लेइंग इलेवन : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन : एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेंबा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज
India vs South Africa LIVE: साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 के पार
साउथ अफ्रीका का स्कोर दूसरी पारी में 100 के पार हो गया है. कप्तान बावुमा कोलकाता की पिच को अच्छी तरह से भांप चूके हैं.
साउथ अफ्रीका 104/7 (39 ओवर), लीड 74 रन
India vs South Africa LIVE: कप्तान टेंबा बावुमा कर रहे संघर्ष
टेंबा बावुमा अकेले संघर्ष कर रेह हैं. बावुमा संभल कर भारती स्पिन आक्रामण का सामना कर रहे हैं. दोनों छोर से भारतीय स्पिनर अटैक कर रहे हैं.
अफ्रीका दूसरी पारी में - 98/7 (37.2 ओवर) भारत पर लीड 69 रन की.
India vs South Africa LIVE: तीसरे दिन का खेल शुरू
तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. भारत की नजर जल्द से जल्द अफ्रीकी पारी को आउट करने पर है. भारत की ओर से अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की शुरुआत की है.
साउथ अफ्रीका 96/7 (35.4 ओवर)
India vs South Africa LIVE: गिल पहले टेस्ट से बाहर
India vs South Africa LIVE: शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर
शुभमन गिल चोट के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने अपडेट दिया है. बीसीसीआई का बयान: "कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं. वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी."
India vs South Africa LIVE: तीसरे दिन भारत की नजर जीत पर
कोलकाता टेस्ट मैच में भारत की नजर जीत पर होगी. दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर अफ्रीकी टीम के 7 विकेट गिर गए हैं. अब तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट चटकाकर अफ्रीकी पारी को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे. इस समय अफ्रीका ने 93 रन 7 विकेट पर बना लिए हैं. भारत पर अफ्रीकी टीम ने 63 रन की बढ़त हासिल की है. क्रीज पर कप्तान बावुमा और कॉर्बिन बॉश नाबाद हैं. बावुमा 29 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं.