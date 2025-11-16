India vs South Africa Live Score 1st Test Day 3: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. क्रीज पर कप्तान टेंबा बावुमा और कॉर्बिन बॉश मौजूद हैं. वहीं, तीसरे दिन एक बड़ी खबर सामने आई है, भारत के कप्तान शुभमन गिल गर्दन में दर्द के कारण अब दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे. बीसीसीआई ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि गिल अब पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे. गिल की जगह अब तीसरे दिन भारत की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे. (Live Scorecard)

🚨 Update 🚨



Captain Shubman Gill had a neck injury on Day 2 of the ongoing Test against South Africa in Kolkata. He was taken to the hospital for examination after the end of day's play.



He is currently under observation in the hospital. He will take no further part in the… pic.twitter.com/o7ozaIECLq — BCCI (@BCCI) November 16, 2025

भारत की नजर जीत पर

रवींद्र जडेजा की अगुवाई में भारतीय स्पिनर दूसरे दिन के आखिरी सेशन में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, उससे एक दफा लगा कि शायद मैच तीसरे दिन ना जाए. लेकिन खराब रोशनी के चलते जल्दी स्टंप का ऐलान कर दिया गया. दक्षिण अफ्रीका ने स्टंप्स पर 93 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे.. ईडन गार्डन की पिच पर जितना असमान उछाल दिखा है और जितनी टर्न दूसरे दिन स्पिनरों को मिली, अगर अफ्रीकी टीम ने 150 का स्कोर पार कर लिया तो भारत के लिए मैच जीतना इतना आसान भी नहीं होगा.

भारत की प्लेइंग इलेवन : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन : एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेंबा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज

