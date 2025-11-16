विज्ञापन
विशेष लिंक

दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद कोच गौतम गंभीर और सौरव गांगुली आमने-सामने

भारत को साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में 30 रन से हरा दिया. पहले टेस्ट मैच में भारत को मिली हार के बाद सौरव गांगुली ने कोच गौतम गंभीर पर सवाल खड़े किए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद कोच गौतम गंभीर और सौरव गांगुली आमने-सामने
Gautam Gambhir Vs Saurav Ganguly: सौरव गांगुली, टीम के कोच गंभीर पर भड़के
  • कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही तीस रन से हार का सामना करना पड़ा
  • पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाते हुए अधिक भरोसा रखने की सलाह दी
  • गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स की पिच का बचाव करते हुए कहा कि यह पिच बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने चाही थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Saurav Ganguly on Gautam Gambhir: टीम इंडिया को कोलकाता में एक बेहद नज़दीकी मैच में साउथ अफ़्रीका के हाथों 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में मिली हार को लेकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर सहित पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और कई दिग्गज नाराज़ नज़र आये. बड़ी बात ये है कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिये.  गांगुली ने सीधे तौर पर टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. 

आमने-सामने हुए गांगुली और गंभीर

सौरव गांगुली ने NDTV के साथ बात करते हुए कहा, "मेरे पास गंभीर के लिए काफ़ी वक्त है. उन्हें अपने लोगों पर भरोसा करना सीखना चाहिए जो कि पांच दिन का टेस्ट मैच खेले ना कि 3 दिनों में टेस्ट ख़त्म हो जाये. उम्मीद करता हूं कि गंभीर ये सुन रहे होंगे". 

गौतम गंभीर ने पिच कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही पिच थी जैसी उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरूआती टेस्ट से पहले चाहिए थी . गंभीर ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि यह खेलने लायक नहीं थी. यह (पिच) बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने मांगी थी और हमें यही मिला.  यहां के क्यूरेटर (सुजन मुखर्जी) बहुत सहयोगी रहे. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट है जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन कर सकती है क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ खेलने वालों ने रन बनाए हैं. ''

30 रन से जीता साउथ अफ्रीका

कप्तान तेम्बा बावुमा के जुझारू अर्धशतक के बाद अनुभवी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की ईडन गार्डस की खतरनाक पिच पर बलखाती गेंदों के जादू से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में तीसरे दिन ही रविवार को यहां 30 रन से हराकर भारतीय धरती पर 15 साल में अपनी पहली जीत दर्ज की. भारत के सामने 124 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी टीम 35 ओवर में 93 रन पर आउट हो गई.  इससे साउथ अफ्रीका ने दो मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में अकड़न के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sourav Ganguly, Gautam Gambhir, Indian Premier League 2026, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now