दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद कोच गौतम गंभीर और सौरव गांगुली आमने-सामने

Saurav Ganguly on Gautam Gambhir: टीम इंडिया को कोलकाता में एक बेहद नज़दीकी मैच में साउथ अफ़्रीका के हाथों 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में मिली हार को लेकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर सहित पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और कई दिग्गज नाराज़ नज़र आये. बड़ी बात ये है कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिये. गांगुली ने सीधे तौर पर टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं.

आमने-सामने हुए गांगुली और गंभीर

सौरव गांगुली ने NDTV के साथ बात करते हुए कहा, "मेरे पास गंभीर के लिए काफ़ी वक्त है. उन्हें अपने लोगों पर भरोसा करना सीखना चाहिए जो कि पांच दिन का टेस्ट मैच खेले ना कि 3 दिनों में टेस्ट ख़त्म हो जाये. उम्मीद करता हूं कि गंभीर ये सुन रहे होंगे".

गौतम गंभीर ने पिच कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही पिच थी जैसी उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरूआती टेस्ट से पहले चाहिए थी . गंभीर ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि यह खेलने लायक नहीं थी. यह (पिच) बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने मांगी थी और हमें यही मिला. यहां के क्यूरेटर (सुजन मुखर्जी) बहुत सहयोगी रहे. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट है जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन कर सकती है क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ खेलने वालों ने रन बनाए हैं. ''

30 रन से जीता साउथ अफ्रीका

कप्तान तेम्बा बावुमा के जुझारू अर्धशतक के बाद अनुभवी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की ईडन गार्डस की खतरनाक पिच पर बलखाती गेंदों के जादू से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में तीसरे दिन ही रविवार को यहां 30 रन से हराकर भारतीय धरती पर 15 साल में अपनी पहली जीत दर्ज की. भारत के सामने 124 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी टीम 35 ओवर में 93 रन पर आउट हो गई. इससे साउथ अफ्रीका ने दो मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में अकड़न के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे.