राजस्थान व्यापार, नए निवेश, नई साझेदारी के लिए तैयार: CM भजनलाल शर्मा

"राजस्थान व्यापार के लिए तैयार है, नए निवेश के लिए तैयार है, नई साझेदारी के लिए तैयार है. राजस्थान उठ रहा है, गति के साथ... हम पीएम मोदी के मंत्र पर आगे चल रहे हैं", राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में उद्योग संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री (FICCI) के 98वें वार्षिक सम्मेलन में ये अहम बात कही. उद्योगपतियों को सम्बोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, 'राजस्थान सरकार ने उद्योग जगत के लिए आर्थिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं को सुधारने के लिए कई स्तर पर पहल की है जिसके कारगर नतीजे सामने आ रहे हैं.'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 'ये मंच देश की शक्ति को दर्शाता है. भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है. राजस्थान भी पूरा प्रयास कर रहा है. RISING RAJASTHAN ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35-लाख करोड़ के MoU पर हस्ताक्षर किये गए थे. इसमें से हमने 7 लाख करोड़ के MoU को जमीन पर उतारने का काम किया है.'

भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को सम्बोधित करते हुए कहा, 'हमारे पास पर्याप्त जमीन है, हमारे पास सूरज भी है, इसलिए हम सोलर पावर में देश में अग्रणी राज्य हैं.' कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट कर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, 'डबल इंजन सरकार के सुधारात्मक और अवसर-आधारित विज़न के फलस्वरूप राजस्थान, निवेश, उद्योग और उद्यमिता का एक नया केंद्र बनकर उभर रहा है. नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व, 5 लाख से अधिक MSME–स्टार्टअप पंजीकरण और 35 लाख करोड़ रुपये के MoU, ‘राइजिंग राजस्थान' की गति को दर्शाते हैं.'

भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है, और उनकी सरकार किसानों और निवेशकों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. हम उद्योग जगत को, उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट के मुताबिक, भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है. राजस्थान में भी इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. प्रदेश अब व्यापार, निवेश और साझेदारी के लिए तैयार है. उन्होंने सभी उद्यमियों से राजस्थान में निवेश करने का आह्वान किया, जिससे एक मजबूत और समृद्ध राजस्थान का निर्माण हो तथा सभी मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार कर सकें.'

FICCI के AGM को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को ‘राइजिंग राजस्थान' से जुड़कर निवेश के नए अवसर अपनाने, ‘विकसित भारत सशक्त राजस्थान' के निर्माण में सहभागी बनने तथा आने वाले 10 दिसंबर, 2025 को होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया.