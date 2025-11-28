300 पुलिसवालों को 5 दिन तक दिया चकमा… फिर रात के अंधेरे में एनकाउंटर और गिरफ्त में आया रायसेन का हैवान

मध्य प्रदेश के रायसेन में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी सलमान पिछले 5 दिन से भागा-भागा फिर रहा था. उसके पीछे 300 पुलिसवाले लगे हुए थे. सलमान को पकड़ने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे. एक दिन पहले सलमान शहर के गौहरगंज इलाके में दिखा था. इसके बाद पुलिस पर दबाव और बढ़ गया था. लेकिन सलमान पुलिस से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया गौहरगंज के ही कीरत नगर में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया. भागने के दौरान उसका पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई और उसके पैर में गोली लगी. घायल सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, सलमान पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह पिछले पांच दिनों से फरार था. रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया, 'कल रात हमारी विशेष टीमों ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले पांच दिनों से फरार था और जिसकी सभी टीमें तलाश कर रही थीं. एक सटीक सूचना पर हमने कार्रवाई की और उसे हिरासत में ले लिया. ले जाते समय, उसने अचानक वाहन से कूदने की कोशिश की और हमारे सब-इंस्पेक्टर की पिस्तौल भी छीन ली और पुलिस पर गोली चला दी. आत्मरक्षा में, पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई.'

कैसे हुआ एनकाउंटर?

पुलिस ने सलमान को भोपाल के वार्ड नंबर 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे गोहरगंज पुलिस के हवाले किया गया. जब पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी, भोजपुर के पास सलमान ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी. घायल सलमान को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है.

आरोपी के पीछे 300 पुलिसकर्मी

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी के पीछे 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगे थे, वह उसी इलाके में खुलेआम घूमता हुआ वीडियो में तक कैद हुआ जहां उसने दरिंदगी की थी. दुष्कर्म की भयावह घटना के बाद से सलमान के दो अलग-अलग वीडियो सामने आए, जो पुलिस की लचर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हैं, पहले वीडियो में आरोपी सलमान एक ट्रैक्टर चालक को सड़क के बारे में दिशा बताते हुए देखा गया. दूसरे वीडियो में वह एक स्थानीय दुकान से सिगरेट खरीदते हुए कैमरे में कैद हुआ.

6 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी 23 वर्षीय सलमान वहां पहुंचा. उसने बच्ची से बातचीत की और चॉकलेट दिलाने का बहाने उसे अपने साथ ले गया. कुछ दूरी पर जंगल में ले जाकर उसने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया. बच्ची जब देर तक घर नहीं लौटी तो परिजन और ग्रामीणों ने उसकी खोज शुरू की. कुछ लोगों के बताने पर जब वे जंगल पहुंचे तो मासूम बच्ची रोती हुई मिली. औबेदुल्लागंज अस्पताल में जांच के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की.