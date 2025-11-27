मध्य प्रदेश: हैवान सड़कों पर घूमता रहा, पुलिस सोती रही! 144 घंटे बाद भी 6 साल की बच्ची का रेपिस्ट 'आजाद'

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम से हुए जघन्य दुष्कर्म के मामले में पुलिस की नाकामी ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है! घटना के 144 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद भी मुख्य आरोपी सलमान उर्फ ​​नजर (23) पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

आरोपी के पीछे 300 पुलिसकर्मी फिर भी खाली हाथ

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी, जिसके पीछे 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगे हैं, वह उसी इलाके में खुलेआम घूमता हुआ वीडियो में कैद हो चुका है जहां उसने दरिंदगी की थी! दुष्कर्म की भयावह घटना के बाद से सलमान के दो अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं, जो पुलिस की लचर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हैं, पहले वीडियो में आरोपी सलमान एक ट्रैक्टर चालक को सड़क के बारे में दिशा बताते हुए देखा गया। दूसरे वीडियो में वह एक स्थानीय दुकान से सिगरेट खरीदते हुए कैमरे में कैद हुआ.

गौरहरगंज का है फुटेज

रायसेन पुलिस ने इन फुटेज की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये गौहरगंज क्षेत्र के ही हैं और वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति आरोपी सलमान उर्फ ​​नज़र ही है. यह दिल दहला देने वाली घटना 21 नवंबर की शाम को हुई थी. बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी सलमान उसे चॉकलेट देने का लालच देकर पास के जंगल में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. फरार होने से पहले उसने मासूम को वहीं छोड़ दिया. परिवार वालों ने बच्ची की तलाश शुरू की, तो उन्हें पता चला कि वह आखिरी बार सलमान के साथ देखी गई थी. पीड़िता को पहले ओबेदुल्लागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई। फिलहाल, उसे इलाज के लिए भोपाल के AIIMS में भर्ती कराया गया है.

गिरफ्तारी में देरी से बढ़ रहा है गुस्सा

सार्वजनिक रूप से दिखने के बावजूद गिरफ्तारी में हो रही देरी ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है. पुलिस महानिरीक्षक (IG) मिथिलेश कुमार शुक्ला ने कहा, "आरोपी सलमान को गिरफ्तार करने के लिए 10-11 टीमें काम कर रही हैं। जहां से भी सुराग मिलेगा, हम उसे जल्द पकड़ लेंगे. यह सच है कि जनता में गुस्सा है, लेकिन हम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। हमारी टीमें पहले दिन से ही काम कर रही हैं."

सुराग देने वाले को 30 हजार का इनाम

आरोपी की गिरफ्तारी के लिये 300 से अधिक पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं, उसका सुराग देने वाले पर ₹30,000 का इनाम घोषित किया गया है. गिरफ्तारी में देरी के चलते गौहरगंज में स्थिति विस्फोटक हो गई है. इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है, सड़कें सुनसान हैं और लोग घरों में कैद हैं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए छह जिलों से 500 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

सलमान की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन

बुधवार को, घटना के पांचवें दिन, गौहरगंज स्कूल मैदान में सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ. हालांकि, भीड़ तितर-बितर होने के बाद युवाओं का एक समूह मुस्लिम बावली बस्ती की ओर बढ़ा. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिये हल्का लाठीचार्ज किया जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पत्थराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. सार्वजनिक आक्रोश और लापरवाही को देखते हुए, मध्य प्रदेश के डॉ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार रात बैठक की और मामले में त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहने पर रायसेन के पुलिस अधीक्षक (SP) और स्टेशन इंचार्ज (थाना प्रभारी) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया.