उखड़े पेड़, कई फ्लाइट्स कैंसिल, ट्रेनों पर भी पड़ी मार, दिल्ली-NCR में बारिश-तूफान बनी आफत

दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह मौसम का बदला मिजाज लोगों के लिए आफत बनकर आया. तेज बारिश और तूफान के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए. दिल्ली के द्वारका में एक घर पर पेड़ गिरने से चार लोगों की मौत हो गई. तूफान और बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है. साथ ही, कमजोर संरचनाओं से दूर रहने और बिजली गिरने की आशंका के चलते खुले इलाकों में शेल्टर लेने से मना किया है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और आंधी-तूफान को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है.

सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. नागरिकों को मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर बनाए रखने और एहतियात बरतने की अपील की गई है.

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली और यहां उतरने वाली कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है. कई फ्लाइट्स को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उन्हें डायवर्ट किया गया है. हवाई अड्डे का संचालन करने वाले ‘दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड' ने बताया कि खराब मौसम की वजह से कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

#WATCH | Waterlogging witnessed in several parts of Delhi as heavy rain lashes the national capital



